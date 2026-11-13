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天王開場勁歌熱舞 一連送3首歌唱跳到爆汗

首次來台還近距離會歌迷 台下異常安靜讓天王錯愕

直接把男粉抓上台 體驗被5000人盯著的失落感

日本天王木村拓哉出道35年，終於首度來到台灣舉辦個人演唱會《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint in TAIPEI》，更選在今（13）日54歲生日這天，於台北流行音樂中心與5000名歌迷一起慶生。沒想到天王一連勁歌熱舞唱完3首歌，早已累得滿頭大汗，卻發現台灣歌迷實在太冷靜，大家全程乖乖坐著，讓他忍不住抱怨：「真的很嚇人耶！」甚至當場把第一排男歌迷拉上舞台，要求對方親自體驗被5000人安靜盯著看的感覺，突如其來的舉動讓男歌迷嚇傻，全場也笑成一片。天王的台灣首場演出，舞台設計相當簡單，沒有延伸子舞台，僅以一面大型螢幕搭配主舞台呈現，但絲毫不影響木村拓哉的表演魅力。演唱會一開始，身穿白色西裝、內搭豹紋襯衫的他，在現場樂隊伴奏下緩緩從後台走出，正式登場前還特地彎腰摸了一下地板，光是這個小動作就讓全場尖叫聲不斷。緊接著，他以〈Head Shot〉揭開序幕，一開場就勁歌熱舞，唱到一半時，舞台上印有巡演字樣的布幕隨著歌曲槍聲瞬間落下，木村拓哉終於完整現身在5000名觀眾眼前，現場歡呼聲也跟著炸開。一連唱完〈Head Shot〉、〈No Night, No Starlight〉、〈High on you〉3首歌曲後，木村拓哉已經滿頭大汗，累得氣喘吁吁，卻還是忍不住興奮大喊：「終於！終於！終於可以用這樣的方式跟大家見面了，我真的超開心！」沒想到台下5000名歌迷的反應卻比他預期中冷靜許多，讓他忍不住開始抱怨，明明知道門票早已售罄，自己在後台等待登場時，卻因為現場實在太安靜，跟舞者一起懷疑：「今天真的有人來嗎？大家真的有在等我嗎？該不會是騙人的吧？」如今站上舞台，看到歌迷真的一個個乖乖坐在位子上，更讓他哭笑不得。木村拓哉坦言，這是他第一次以個人演唱會的形式來到台北，原本很擔心語言不通，不知道該如何與台灣歌迷交流，好在現場有準備即時中文字幕，讓大家都能立刻理解他的意思、並給予反應，讓他一度產生「這裡該不會是日本吧？」的錯覺。不過比起語言問題，更讓他在意的還是台灣歌迷太過客氣，他再次笑說自己喜歡熱鬧，希望大家可以盡情尖叫、歡笑，不必整場乖乖坐著，「只要不要造成前後左右的人困擾就好！」甚至坦言，被這麼多人安靜的盯著看，反而會讓他更加緊張。眼看台下歌迷還是相當冷靜，木村拓哉又忍不住追問：「你們到底在保留什麼？是準備要給我什麼驚喜嗎？」接著笑說，今天舞台上的人才是主人，台下觀眾是客人，「客人怎麼可以準備驚喜？驚喜應該是主人給的才對吧！」他更透露，這次巡演走過日本、韓國等地，但像台北流行音樂中心這樣，與觀眾距離如此接近的舞台還是第一次，偏偏大家從開場就安靜坐著，讓他直呼：「真的很嚇人耶！」沒想到講到一半，木村拓哉竟突然走向舞台邊緣，直接把第一排男歌迷硬拉上台，要對方親自體驗被5000人安靜盯著看的感覺，男歌迷完全沒料到自己會被天王點名，一臉錯愕爬上舞台，木村還特地請全場觀眾重新坐下，重現自己開場時面對的畫面，接著要求男歌迷說幾句話，只見對方緊張到不知所措，最後好不容易擠出一句「Hello！」就想趕快下台，沒想到木村拓哉還不肯放人，繼續追問他的姓氏，得知對方姓「高」後，才滿意笑說：「我覺得高桑應該懂我的心情了！」這場突如其來的舞台體驗，讓全場笑聲不斷，木村拓哉最後終於放男歌迷回座位，還不忘向他道謝、道歉：「KO桑，不好意思喔！」甚至開玩笑警告：「等等可不要上網發文說『被那傢伙硬拉上台』喔！我可是馬上就會知道是你發的！」一番互動下來，原本拘謹的現場氣氛也逐漸熱絡，木村再次鼓勵大家，想站就站、想跳就跳，只有慢歌或抒情歌時再坐下欣賞就好，希望接下來的演出，台灣歌迷都能放開來跟他一起玩。接著他唱完〈原始的微笑〉後，台下的5000位歌迷終於肯放聲尖叫，天王這才終於露出滿意的笑容，開心的比讚說「大家真的很棒棒」。