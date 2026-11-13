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▲海洋委員會舉辦國家海洋科技營運中心揭牌儀式，有相關領域產官學研界代表與會。(圖／海洋委員會提供)

▲100噸級及300噸級調查船，預計於明(116)年第2季交船。(圖／國家海洋研究院提供)

行政法人國家海洋科技營運中心於今(13)日，在高雄市前鎮區海洋委員會，舉辦國家海洋科技營運中心揭牌儀式，透過一法人、雙核心、六主軸之策略架構，該營運中心將成為運籌海洋科技的中樞心臟，為我國構築船模試驗研發與海洋科學數據探勘的關鍵基石。行政法人國家海洋科技營運中心揭牌儀式，是由總統賴清德主持，海洋委員會主任委員管碧玲、副主任委員吳欣修、國家安全會議副秘書長李問、國家海洋研究院院長陳璋玲、中山大學校長李志鵬、農業部漁業署署長王茂城、台灣國際造船公司董事長陳政宏、財團法人船舶及海洋產業研發中心董事長周顯光、財團法人金屬工業研究發展中心董事長吳忠春等相關領域產官學研界代表與會。總統賴清德表示，為肩負國家海洋基礎資料調查船與國家船模實驗室等之國家級雙核心科研設施的營運重任，海洋委員會所屬行政法人國家海洋科技營運中心(TIOT, Taiwan Institute of Ocean Technology)於今(13)日舉行揭牌典禮，肯定該中心成軍是我國海洋科技發展的嶄新里程碑。賴清德說，他於就職演說曾提出「競逐太空、探索海洋」，就是希望我國從國家戰略的高度，開拓科技與產業的新國家之盾，並說，國家船模實驗室與海洋基礎調查船將是支持國家海洋科技發展的重要關鍵，期許海委會務必發揮政策統籌力量，國海院深耕科學研究，營運中心提供穩健的設施與技術服務，用人唯才，完善延攬、培育與留才制度攜手產官學研各界，讓我國朝向海洋科技強國穩步前進。海洋委員會主任委員管碧玲指出，國家海洋科技營運中心揭牌，代表總統「探索海洋」的國家政策，又向前跨出重要的一步，但面對中國持續透過灰色地帶行動及科研調查蒐集海洋資料，我國必須強化自主海洋調查與船模實驗核心技術能力，未來將透過海洋調查船隊、國家船模實驗室及行政法人彈性用人制度，讓中心成為海洋科技創新的心臟及國家海洋戰略的科技後盾。