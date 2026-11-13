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▲未來將優先推動屏東鳳梨、芒果等生鮮果品外銷日本，並逐步擴大至水產與畜產品領域。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府今（13）日與日本伊藤忠商事株式會社正式簽署合作意向備忘錄（MOU），由縣長周春米與伊藤忠生鮮食品部門長上垣內義博代表簽署。雙方將結合屏東優質農水畜產品與伊藤忠的全球通路及供應鏈資源，優先推動生鮮果品外銷，為屏東農業拓展國際版圖。​周春米表示，屏東是全台重要香蕉、鳳梨及芒果產區，深受日本消費者青睞。面對國際市場對檢疫與冷鏈的高標準，縣府正全力推動「屏東縣農業國際化標準包裝加工廠」，整合NIR光波選別、蒸熱檢疫、分級包裝與全程冷鏈。該廠預計今年12月中下旬試營運、2027年3月正式營運，每日最大可處理鳳梨100公噸、芒果30公噸，能有效穩定果品品質，未來更期盼將合作延伸至水產與畜產品。上垣內義博指出，伊藤忠鳳梨運銷量預計從去年2,000公噸成長至今年3,000公噸，顯見市場需求強勁；而屏東芒果的甜度與風味亦令人印象深刻，未來將運用集團全球網絡，協助屏東物產進軍日本及海外市場。縣府農業處補充，透過新廠「黃金9小時」保鮮與一站式蒸熱、預冷技術，將徹底化解海運劣化風險，並規劃於12月中下旬邀請日方實地參訪，深化客製化外銷與加工合作。