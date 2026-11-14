人氣樂團告五人才結束台北演唱會，隨即宣布將於明年1/9、1/10在高雄巨蛋舉辦 [在這裡 @century] 世界巡迴演唱會高雄站，消息一出立刻讓大批粉絲等不及搶票，門票今（14）日中午12點在拓元售票全面啟售，《NOWNEWS今日新聞》替讀者們整理完整搶票攻略，這次一共有7種票價 3850、3250、2950、2450、1950、1550、800，除了搖滾站區，其他區域皆為對號座，粉絲們可於搶票前熟悉購票流程，且必須先加入拓元會員並完成手機號碼驗證。
以下為本文重點：
時間：
2027/1/9 (六) 18:30
2027/1/10 (日) 18:30
地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
告五人演唱會票價＆座位圖
票價：｜NT$ 3850 / 3250 / 2950 / 2450 / 1950 / 1550 / 800
非輪椅身障席 NT$ 1475 / 輪椅身障席 NT$ 400
售票網站：拓元售票
告五人演唱會優先購 凱基銀行卡友資格一次看
▪️09:00 - 10:00 財管邀約貴賓優先購
▪️10:30 - 11:30 凱基銀行信用卡卡友優先購（開放區域除票價800及身障席以外之區域）
✅ 凱基銀行信用卡卡友優先購：每個拓元帳號最多購買2張票券。
注意：同一場次於優先購時已購買2張，全面開賣時最多再購買2張，兩階段合計最多4張。
告五人演唱會購票步驟、注意事項
①第一步切記要「註冊拓元會員」並完成手機號碼驗證，且在開賣前就先登入好，不可同時開多個分頁登入搶票，否則恐會被系統強制登出。
②將拓元售票網址中的「detail」改成「game」，這樣在開賣後就不用去點「立即購買按鈕」，時間到時直接按 F5 重新整理，就能快速載入購票頁面，爭取搶票時間。不過，也有人表示按F5整個網頁重置，系統反而卡更久，因此大家還是依照平常自己最習慣的方式去搶就好。
③打開中原標準時間精準抓住每分每秒，使用手機的讀者則可以裝「懸浮時鐘」，讓時間一到馬上就能殺進系統。
④選擇「電腦配位」加速購票流程，開賣首日（11/14）僅能選擇電腦配位。
⑤輸入法也請提前關掉自動修正，否則好不容易打完驗證碼，卻被自動修正改掉，那可就欲哭無淚，也建議事前可以先去練習網站多多練習，增加手感和手速。
⑥輸入完驗證碼後，毫不猶豫接續按下「Tab」、「空白鍵」、「Enter」，結束後就會直接進入轉圈圈階段，還可以省下勾選「會員條款」的時間，這也是記者實測後認為最重要的關鍵，真的能省去找滑鼠和點選的時間。
⑦以往付款方式可選擇「ATM虛擬帳號付款」、「信用卡付款」，不過開賣首日(2026/11/14)付款方式僅限信用卡付款，可使用之信用卡包括VISA、MasterCard、JCB卡、銀聯卡（無法使用AE、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠，進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。
⚠️刷卡後，若顯示「訂單成立」即表示刷卡成功；若顯示「刷卡失敗」，僅11/14開賣當天12:00~12:30之間非凱基專區刷卡失敗之訂單，會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，屆時請至「訂單查詢」中依照訂單顯示之資料，在指定時間內完成付款。
⚠️注意：每個拓元帳號每場最多購買4張，且須扣除優先購階段已購買的張數。
告五人演唱會QA
Q1：告五人先前有在高雄舉辦個人演唱會嗎？
A1：有的，告五人曾在高雄巨蛋舉辦《宇宙的有趣》演唱會，去年在高雄世運主場館舉辦《宇宙超有趣》新世界巡迴演唱會，當時不僅動用500台無人機，還有華麗煙火秀，演唱會更邀請到老王樂隊、甜約翰、美秀集團3團驚喜現身。
Q2：已於凱基銀行卡友專區購票，正式開賣時還能買幾張？
A2：根據官方票數限制，每個拓元帳號每場最多購買4張，若已於優先購時購買2張，全面開賣時最多只能再購買2張。
Q3：告五人演唱會有嘉賓嗎？
A3：不一定。告五人演唱會曾找過師兄五月天、動力火車、任賢齊，日前台北小巨蛋第二天演出，則邀請到女神莫文蔚。
Q4：購票時若顯示「刷卡失敗」該怎麼辦？
A4：根據拓元公告，僅11/14開賣當天12:00~12:30之間非凱基專區刷卡失敗之訂單，會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，其餘刷卡失敗者，請重新購票。
資料來源：拓元售票、告五人官方臉書
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- 告五人演唱會時間、地點
- 告五人演唱會票價＆座位圖
- 告五人演唱會優先購 凱基銀行卡友資格一次看
- 告五人演唱會購票步驟、注意事項
- 告五人演唱會QA
時間：
2027/1/9 (六) 18:30
2027/1/10 (日) 18:30
地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
告五人演唱會票價＆座位圖
票價：｜NT$ 3850 / 3250 / 2950 / 2450 / 1950 / 1550 / 800
非輪椅身障席 NT$ 1475 / 輪椅身障席 NT$ 400
售票網站：拓元售票
▪️09:00 - 10:00 財管邀約貴賓優先購
▪️10:30 - 11:30 凱基銀行信用卡卡友優先購（開放區域除票價800及身障席以外之區域）
- 優先購資格：僅開放持有凱基銀行信用卡並刷凱基銀行信用卡付款購票持卡人，同一ID限購2張，數量有限，售完為止。
- 凱基銀行卡友驗證請在驗證頁面請輸入信用卡前8碼。
- 優先購票資格不得轉讓、兌換現金或其他商品。若有兜售因本活動取得票券之行為遭檢舉屬實，演唱會主辦單位將有權取消該票券進場資格。
- 購票張數限制：
✅ 凱基銀行信用卡卡友優先購：每個拓元帳號最多購買2張票券。
注意：同一場次於優先購時已購買2張，全面開賣時最多再購買2張，兩階段合計最多4張。
告五人演唱會購票步驟、注意事項
①第一步切記要「註冊拓元會員」並完成手機號碼驗證，且在開賣前就先登入好，不可同時開多個分頁登入搶票，否則恐會被系統強制登出。
②將拓元售票網址中的「detail」改成「game」，這樣在開賣後就不用去點「立即購買按鈕」，時間到時直接按 F5 重新整理，就能快速載入購票頁面，爭取搶票時間。不過，也有人表示按F5整個網頁重置，系統反而卡更久，因此大家還是依照平常自己最習慣的方式去搶就好。
③打開中原標準時間精準抓住每分每秒，使用手機的讀者則可以裝「懸浮時鐘」，讓時間一到馬上就能殺進系統。
④選擇「電腦配位」加速購票流程，開賣首日（11/14）僅能選擇電腦配位。
⑤輸入法也請提前關掉自動修正，否則好不容易打完驗證碼，卻被自動修正改掉，那可就欲哭無淚，也建議事前可以先去練習網站多多練習，增加手感和手速。
⑥輸入完驗證碼後，毫不猶豫接續按下「Tab」、「空白鍵」、「Enter」，結束後就會直接進入轉圈圈階段，還可以省下勾選「會員條款」的時間，這也是記者實測後認為最重要的關鍵，真的能省去找滑鼠和點選的時間。
⑦以往付款方式可選擇「ATM虛擬帳號付款」、「信用卡付款」，不過開賣首日(2026/11/14)付款方式僅限信用卡付款，可使用之信用卡包括VISA、MasterCard、JCB卡、銀聯卡（無法使用AE、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠，進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。
⚠️刷卡後，若顯示「訂單成立」即表示刷卡成功；若顯示「刷卡失敗」，僅11/14開賣當天12:00~12:30之間非凱基專區刷卡失敗之訂單，會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，屆時請至「訂單查詢」中依照訂單顯示之資料，在指定時間內完成付款。
⚠️注意：每個拓元帳號每場最多購買4張，且須扣除優先購階段已購買的張數。
告五人演唱會QA
Q1：告五人先前有在高雄舉辦個人演唱會嗎？
A1：有的，告五人曾在高雄巨蛋舉辦《宇宙的有趣》演唱會，去年在高雄世運主場館舉辦《宇宙超有趣》新世界巡迴演唱會，當時不僅動用500台無人機，還有華麗煙火秀，演唱會更邀請到老王樂隊、甜約翰、美秀集團3團驚喜現身。
Q2：已於凱基銀行卡友專區購票，正式開賣時還能買幾張？
A2：根據官方票數限制，每個拓元帳號每場最多購買4張，若已於優先購時購買2張，全面開賣時最多只能再購買2張。
Q3：告五人演唱會有嘉賓嗎？
A3：不一定。告五人演唱會曾找過師兄五月天、動力火車、任賢齊，日前台北小巨蛋第二天演出，則邀請到女神莫文蔚。
Q4：購票時若顯示「刷卡失敗」該怎麼辦？
A4：根據拓元公告，僅11/14開賣當天12:00~12:30之間非凱基專區刷卡失敗之訂單，會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，其餘刷卡失敗者，請重新購票。
資料來源：拓元售票、告五人官方臉書