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喊出「123中台灣」一起贏！江啟臣允續蓋社宅拚1.8萬戶

▲盧秀燕感性分享補助老人健保費的初衷。（圖／翻攝江啟臣YT，2026.11.13）

重提老人健保「斷保」往事！盧秀燕籲力挺守護長輩福利

國民黨台中市長候選人江啟臣今（13）日晚間在太平舉行第二場萬人造勢晚會，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與彰化縣長候選人魏平政同台喊出「一二三中台灣、一起贏」！藝人郭子乾更一人分飾多角神模仿柯文哲、郭台銘與韓國瑜炒熱氣氛；盧秀燕則重提昔日老人健保「斷保」往事，呼籲選民用選票守護自身福利！這場名為「產業大升級、屯區啟新局」的造勢晚會，在台中太平區盛大登場，現場湧入大批支持者搖旗吶喊。活動由立委謝龍介、陳菁徽打頭陣上台助講，兩人延續連日砲火，猛烈抨擊民進黨對手何欣純建築師丈夫的政府標案爭議，質疑若未來由何欣純入主台中市政府，市政採購與工程發包恐難真正做到公平公正。相較首場造勢請出立法院長韓國瑜擔任神秘嘉賓，今晚邀請擅長模仿韓國瑜的藝人郭子乾登台炒熱氣氛。郭子乾一上台便先以「郭濤」身分主持暖場，隨後接連切換模仿模式，先是化身民眾黨創黨主席柯文哲笑稱「現場人數比我民眾黨的人數還要多」，接著又以鴻海創辦人郭台銘口吻調侃「現在大家都不關心我的女球友，都在關心黃仁勳啊」，最後再切換回韓國瑜模式大玩諧音梗，幽默直呼「什麼叫摸鼻子叫性騷擾，大鼻子情聖不就是性騷擾電影？」連串金句逗得台下觀眾哄堂大笑。在熱烈歡呼聲中，江啟臣在盧秀燕、許淑華及魏平政的陪同下大進場。江啟臣致詞表示，中彰投擁有500萬人口，是密不可分的共同生活圈，未來台中捷運路網將進一步延伸至彰化與南投，三縣市要攜手打造宜居家鄉、全面照顧年輕世代與長輩；他也巧妙結合號次喊話，今天中彰投三縣市首長候選人大團結，抽籤號次剛好分別是1、2、3號，期盼11月28日投票日能順利寫下「一二三中台灣，一起贏、一起繁榮」的勝選佳績。針對市政願景，江啟臣將矛頭指向中央，批評中央政府高喊居住正義，原先承諾負責在台中興建1.8萬戶社會住宅，蓋了5,000戶便喊停；反觀盧秀燕帶領市府團隊已興建1萬戶，未來他當選後將接棒力拚達標1.8萬戶甚至更多，切實照顧有居住需求的市民。此外，他提出未來台中三大產業發展主軸，包括機器人產業、會展經濟及智慧農業，誓言帶領中彰投三縣市一起賺錢、共榮共享。南投縣長許淑華助講時感性表示，自己早在立法院時期就與江啟臣並肩作戰、培養出深厚革命情感，她對江啟臣的評價只有一句話，就是「好得沒話說」。許淑華直言，外界有人唱衰國民黨這次會「從台灣頭輸到台灣尾」，但她走訪基層接觸到的台中鄉親，個個都表態力挺江啟臣；面對對手在選戰期間釋出許多假訊息干擾，最重要的就是11月28日大家一定要踴躍出來投票。壓軸致詞的台中市長盧秀燕感性表示，自己下個月即將卸任，由衷感謝台中市民8年來的信任與支持。回顧過去執政點滴，她特別提起前市長胡志強時代便實施的「老人健保補助」，這項政策是全台中最受歡迎的福利，實質減輕無數青壯年市民的家庭重擔；林佳龍當選雖嘴上說「好的政策要延續」，上任後卻大砍該項補助導致「斷保」，當時市民憤怒不已、渴望尋找一個信守承諾的市長，自己也因此得以完成「小蝦米翻掉大鯨魚」的奇蹟。盧秀燕強調，她執政8年說到做到，累計投入300多億元經費兌現承諾、照顧長輩。盧秀燕進一步指出，當在野陣營在立法院要求老人健保補助應由中央統一支付、讓全台各縣市享有同等福利時，綠營對手何欣純、陳素月卻不敢表態支持，「心中只有黨意、沒有民意」。她最後向選民強力催票，強調台中與彰化必須靠江啟臣、魏平政順利當選，才能確保老人健保補助延續不斷炊；至於南投縣，許淑華自今年起已正式實施老人健保補助，呼籲鄉親全力支持許淑華高票連任，用手中選票守護自己的切身權益。