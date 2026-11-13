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▲木村拓哉（左圖）、金城武都是公認的亞洲男神級巨星。（圖／NOWNEWS資料照、路透社）

日本不敗男神木村拓哉今（13）日在台北流行音樂中心開唱，讓全台掀起「木村旋風」，有網友發文詢問「誰能帥過木村拓哉」，許多人點名「隱世男神」金城武，不過兩人的擁護者呈現五五波，有網友則點出木村拓哉有著絕世神顏，但173公分身高是唯一缺憾。一名網友在Threads放上木村拓哉早年的畫報，只見木村留著招牌日系長捲髮，穿黑色皮衣，嘴裡咬著一張拍立得，還有著條紋襯衫和單寧外套，以電眼凝視鏡頭，俊俏不羈的模樣相當迷人，原PO寫下：「誰能帥過他？」貼文一發布，湧入大批網友發表看法，一票人搬出影壇巨星金城武，「金城武可以秒掉他...」、「不好意思！全亞洲我只服金城武」、「金城武+1」、「金城武比較帥（個人觀點）」、「神是不可撼動的」，另一派網友則認為是木村拓哉，「我覺得木村的帥更甚金城武耶」、「金城武是很帥，但我不知道金城武到底哪裡可以秒掉木村拓哉？」此外，有不少網友指出金城武身高約179公分，木村拓哉約173公分，前者在這方面勝出，還說身高一直以來都是「木村拓哉的秘密」，然而，也有人認為兩人的帥無須比較，「看自己的感覺吧！你覺得很帥的，別人可不覺得」、「每人眼光喜好不同不用比！」