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在黃仁勳因醜聞辭職後，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）股價面臨沉重賣壓，但也有投資者認為現在可能是逢低入場的良機。對此，電影《大賣空》原型人物、知名投資人貝瑞（Michael Burry）表示，輝達在週四盤中展現出的支撐力道來自於「機械式買盤」（mechanical bid）湧入，認為投資人最好趕緊下車。綜合媒體報導，貝瑞在社群平台Substack的聊天室中分析指出，週四開盤時有一股「機械式買盤」湧入支撐輝達與整體大盤，所謂「機械式買盤」是指由固定資金流入與預設投資規則所驅動的買進力道，包括退休金提撥、指數型基金資金流入、企業庫藏股回購，以及在市場波動趨緩時自動加碼的量化策略等等。貝瑞過去就曾指出，這類按表操課的資金流向，往往能在利空消息傳出時為股價提供支撐。此外，數據顯示散戶投資人在週四開盤前30分鐘內，也大舉買進了約1.11億美元的輝達股票，創下開盤流入資金的新高紀錄。面對輝達的動盪，貝瑞稱個人對克雷斯（Colette Kress）抱持高度肯定，但他同時也對輝達的內部接班規劃提出質疑。貝瑞透露曾與克雷斯有過一面之緣，讚揚她是一位「了不起的女性」、「我相信與她共事過的人都知道她無可挑剔」。然而，貝瑞話鋒一轉表示，「董事會無法從公司內部拔擢出一位具備足夠營運經驗的人選，這件事本身就令人擔憂」。而黃仁勳婚外情醜聞中還涉及到違規販運晶片的問題，貝瑞表示，「對於多年前就質疑東南亞與新加坡為何需要如此多高階輝達晶片的分析師來說，這一點也不令人意外。真正具有爆炸性的內幕，將會是輝達在亞洲實際認列的營收與獲利高於其對外揭露數字的證據」。面對當前動盪的市場環境，當被問及在不放空股票的前提下該持有多少現金時，貝瑞建議投資人可將30～40％的資金配置於約當現金，以靜待更具吸引力的估值浮現。最後對於輝達的未來，貝瑞認為黃仁勳的離職可能會削弱輝達議價能力，以及打亂輝達客戶的融資安排，即使輝達在17日公佈的最新財報再次表現強勁，貝瑞還是建議投資人「趕緊下車」。