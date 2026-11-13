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國1泰山段大貨車墜邊坡！南下塞爆汐止到林口

▲國1南下37.5公里處下午發生追撞，大貨車衝破護欄墜落邊坡，雖於下午4時50分吊掛回主線，現場仍持續處理，車流遲遲未消化。（圖／翻攝畫面）

雙北車速剩17公里！晚間堤頂至下塔悠「紫爆」

▲▼截至晚間21時堤頂至下塔悠路段仍呈紫爆，車速約每小時17公里。（圖／翻攝自高公局官網1968.freeway.gov.tw/）

國道一號南下泰山段今（13）日下午發生大貨車與自小客車追撞，大貨車失控墜落邊坡，事故一度占用3個車道，救援及後續處理讓車流回堵林口至汐止，壅塞長度一度達25公里。周五下班車潮又使雙北市區交通連帶受阻，就連台北市區也大塞車，有客運乘客從台北車站出發近1個半小時仍未脫困，而截至晚間21時堤頂至下塔悠路段仍呈紫爆，車速約每小時17公里。根據警廣路況資訊，國道一號南下37.5公里、泰山轉接道路段下午1時44分發生大貨車與自小客車追撞事故，大貨車失控衝出護欄，翻落邊坡。事故初期占用外路肩、外側及中外側車道，共3個車道，僅剩內側2車道可通行。下午4時9分，後方車流已回堵約18公里，從林口一路延伸至汐止系統，甚至壅塞一度長達25公里。下午4時50分，大貨車吊掛回主線，但現場仍須進行後續處理，車流沒有立即恢復。由於事故碰上周五下班及返家車潮，國道南下車流與救援作業相互影響，林口、汐止沿線交流道及閘道也出現壅塞，車速一度僅剩每小時10至30公里。Threads上有民眾提醒用路人盡量避開國道，表示「已經塞到不能再塞了」。也有乘客分享，從台北車站搭客運出發，過了快1個半小時仍卡在路上；另有人下午3時30分從台北開車返回林口，直到晚間仍無法順利下交流道。也有網友抱怨，從南京東路開上高速公路就花了一小時，到了五股又再塞一小時，直呼「改走平面還是塞爆」。還有人怒喊，他為了趕晚間21時的飛機，下午17時就從三重出發去往機場，沒想到晚間19時還沒抵達，非常擔心不能順利起飛。不只國道南下，國道一號北上內湖交流道也出現回堵，車流延伸至向陽路、重陽路口一帶；建國高架同樣走走停停，有駕駛表示開車超過一小時仍未順利通過，從台北前往桃園甚至至少得花1個半小時。雙北市區道路也受到車潮波及，堤頂大道往下塔悠匝道路段一度嚴重壅塞，車速僅每小時9公里，內湖至圓山路段則約21公里。網友接連抱怨建國高架一路塞到林口，也有人無奈表示，國道事故發生數小時後仍未完全排除，讓北部交通幾乎大打結。《NOWNEWS》記者晚間21時查詢路況，國道一號台北往林口方向仍有壅塞情形，堤頂至下塔悠南向路段呈現「紫爆」，即時車速約每小時17公里，其他路段則呈紅色或橘色，車速約每小時27至57公里。用路人出發前記得先確認即時路況，並預留行車時間，行經事故路段也要減速慢行。