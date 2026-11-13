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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（13）日持續在東京巨蛋進行，地主日本武士隊迎戰韓國隊，此役形成一場打擊大戰，韓國隊靠著韓東熙的陽春砲先馳得點，日本隊則是正木智也、小島大河、宗山壘開轟逆轉取得5：1領先。不料韓國隊在8局上藉由金揮執的3分砲扳平比數，但8局下宗山壘再度開砲替比賽定調，終場日本隊就以9：5擊退韓國隊，取得預賽2連勝，韓國隊則是吞下2連敗。日本隊前役以5：0完封中華隊，韓國隊則以7：8不敵澳洲隊，雙方今日正面交手，由竹丸和幸對決金晉旭，前兩局雙方都有得點圈機會，但缺適時一擊，錯過先馳得點的機會。3局上韓國隊先發制人，韓東熙鎖定竹丸和幸速球，一棒將球送上右外野看台，這發陽春砲替韓國隊先馳得點，取得1：0領先。日本隊立刻在3局下展開反擊，庄子雄大敲出三壘安打，正木智也掌握金晉旭偏低滑球，直接將球送上左外野看台，這發2分砲替日本隊逆轉取得領先，這也是正木智也在本屆賽事第3轟。6局下日本隊攻勢再起，小島大河棒打全俊杓，右外野陽春彈，將比分改寫成3：1。7局下日本隊趁勝追擊，正木智也選到保送，隨後宗山壘從朴示洹手中擊出2分砲，日本隊取得5：1領先。8局上韓國隊吹起反攻號角，韓東熙把握無人出局一、二壘有人的機會，擊出一發射牆的二壘安打，替韓國隊追回1分，也把中森俊介打退場，森田駿哉登板也挨了金揮執一發3分砲，雙方形成5：5平手。韓國隊開心不到半局，8局下又把分數吐回去，宗山壘狙擊金映祐失投指叉球，一發3分砲再度替日本隊要回領先，隨後西川史礁、山口航輝串聯安打再添1分保險分，9局上篠原響登板「關門」，順利抓下最後3個出局數。終場日本隊就以9：5擊退韓國隊，拿下預賽2連勝，韓國隊則苦吞2連敗。明日中午11點日本隊「晚接午」交手澳洲隊，韓國隊則是晚間6點遭遇中華隊。