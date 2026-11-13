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▲SMAP經典單曲〈世界上唯一的花〉當年發行後，創下了300萬張的銷量。（圖／翻攝樂天）

SMAP〈世界上唯一的花〉送台灣歌迷 全場起立噴淚

誰能想到，出道35年的日本天王木村拓哉，第一次在台灣舉辦個人演唱會，最讓人起雞皮疙瘩的瞬間，竟然是一首陪伴無數人走過青春歲月的老歌！木村拓哉今（13）日在台北流行音樂中心舉辦演唱會，與5000名歌迷共度54歲生日，當他唱起昔日SMAP經典歌曲〈世界上唯一的花〉，全場尖叫聲瞬間暴增，音量幾乎是開場時的3倍大，不少歌迷激動到站起來，甚至有人當場落淚，讓在場採訪的記者都被這股情緒感染，忍不住起雞皮疙瘩。木村拓哉一連唱完〈芹菜〉、〈Sunset bench〉後，暫時回到後台休息，舞台大螢幕則播放他事先錄製的影片，字幕還特別換成繁體中文，讓台灣歌迷能夠理解他想傳達的心意。沒想到影片結束後，木村拓哉再次現身，熟悉的〈世界上唯一的花〉旋律隨即響起，現場氣氛瞬間變了，原本安靜坐在位子上等待演出的歌迷，全都同步激動的站了起來，尖叫聲一波接著一波，還有人忍不住摀住嘴巴，不敢相信自己真的能在台灣親耳聽見這首歌。現場讓人動容的，除了全場5000人起立歡呼，台下許多跟著木村拓哉走過數10年的資深歌迷，聽著聽著就紅了眼眶，有人一邊跟著哼唱、一邊擦拭眼淚，也有人始終望著舞台，捨不得移開視線。記者在現場看著這一幕，也不禁跟著鼻酸、起雞皮疙瘩，因為眼前的畫面早不只是偶像與粉絲之間的互動，比較像是一群人終於等到機會，與自己年輕時喜歡的人，重新唱起青春裡最熟悉的那首歌。對許多日本偶像迷而言，〈世界上唯一的花〉絕對不只是一首普通的歌曲，這首歌最早收錄於SMAP在2002年推出的專輯，2003年發行單曲後大受歡迎，不僅登上日本公信榜冠軍，更創下超過300萬張的驚人銷量。2016年SMAP傳出解散消息時，歌迷更發起購買這首歌曲的行動，希望藉此表達不捨，讓歌曲在發行多年後再次衝上排行榜。如今SMAP早已解散，當年陪著大家唱這首歌的5名成員也各自走上不同道路，能夠再次聽見木村拓哉親自唱出這段旋律，對老粉絲來說，意義自然格外不同。尤其木村拓哉這次選在54歲生日來台開唱，對歌迷而言，本來是替偶像慶生的日子，沒想到最後反而收到這份意想不到的禮物。