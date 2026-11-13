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排名 球隊 戰績 1 日本 2勝0敗 2 中華隊 1勝1敗 2 澳洲 1勝1敗 4 韓國 0勝2敗

日本對澳洲 中華隊對韓國 最終局勢 日本勝 中華隊勝 日本3勝、中華隊2勝，中華隊直接晉級冠軍戰 日本勝 韓國勝 台、韓、澳同為1勝2敗，比較TQB決定第二 澳洲勝 中華隊勝 日、澳、中華隊同為2勝1敗，比較TQB取前兩名 澳洲勝 韓國勝 日本、澳洲同為2勝1敗，兩隊晉級；中華隊無緣冠軍戰

▲日本靠宗山壘8局下轟出致勝3分砲，以9：5擊敗韓國，也讓中華隊的冠軍戰晉級路線更加明朗。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）日本隊今（13）日晚間以9：5擊敗韓國，拿下預賽2連勝。這項結果對中華隊相當有利，明日只要日本擊敗澳洲、中華隊再力退韓國，就能以2勝1敗取得預賽第二，隊史首度闖進冠軍戰。日本擊敗韓國後，目前日本2勝0敗，中華隊、澳洲同為1勝1敗，韓國則以0勝2敗墊底。中華隊晉級最乾淨的劇本，是日本先在午間擊敗澳洲，以3勝0敗鎖定第一；晚間中華隊再擊敗韓國，以2勝1敗獨居第二，直接取得冠軍戰門票。不過需要特別注意，中華隊若擊敗韓國，但澳洲同時扳倒日本，日、澳、中華隊將同為2勝1敗，仍須比較TQB。亞冠賽預賽最後一天將先由澳洲交手日本，再由韓國對決中華隊。四種可能結果如下：因此，中華隊雖然只要擊敗韓國，就至少能將爭冠希望握在手中，但能否「直接晉級」，仍要看稍早結束的日澳戰結果。若日本明天擊敗澳洲，中華隊即使不敵韓國，也不會立刻出局。屆時日本以3勝0敗排名第一，中華隊、澳洲及韓國則同為1勝2敗，三隊彼此交手又會形成各1勝1敗，必須比較TQB決定第二名。三隊目前彼此交手結果為澳洲8：7擊敗韓國、中華隊6：4擊敗澳洲，而韓國與中華隊尚未交手。澳洲兩戰合計得到12分、失掉13分，得失分差為負1；中華隊目前則握有擊敗澳洲的2分優勢。按照韓國媒體推算，若明晚比賽正常打滿9局，韓國至少要贏中華隊2分，才可能在TQB比較中超車。反過來說，如果日本擊敗澳洲，而中華隊僅以1分之差不敵韓國，三隊彼此交手的得失分差將依序為中華隊正1、韓國0、澳洲負1，中華隊仍可能靠TQB取得第二。不過，TQB正式公式為「得分除以進攻局數，減去失分除以防守局數」，若出現再見勝利、提前結束或攻守局數不同，結果可能產生細微變化，不能完全以單純得失分差取代。亞冠賽同戰績時，依序比較TQB、ER-TQB及團隊打擊率。對中華隊而言，較麻煩的情況是澳洲爆冷擊敗日本，同時中華隊力克韓國。如此一來，日本、澳洲及中華隊將全部以2勝1敗結束預賽，三隊再從TQB挑出兩支冠軍戰球隊。中華隊目前對日本以0：5落敗、對澳洲以6：4獲勝，兩戰合計得6分、失9分；澳洲則以8：7擊敗韓國、4：6不敵中華隊，目前得失分差為負1。若澳洲擊敗日本，中華隊除了必須拿下韓國，最好也要盡量擴大領先差距，改善自身TQB。最不利的情況則是澳洲擊敗日本、韓國又戰勝中華隊。此時日本與澳洲都以2勝1敗完賽，直接包辦前兩名，中華隊與韓國同為1勝2敗，只能轉戰季軍戰。日本今晚擊敗韓國，已替中華隊掃除部分複雜局面，但真正的冠軍戰門票仍要靠自己拿下。明晚面對0勝2敗、同樣背水一戰的韓國，中華隊只要贏球，至少不必擔心被台、韓、澳三隊1勝2敗的TQB亂局拖下水。