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音樂人羅大佑發表「女性政治人物無子女」言論遭撻伐，被點名的前總統蔡英文連發兩篇文，強調自己盡全力守護台灣的每一個孩子，對此，網紅鍾明軒今（13）日發長文感嘆，自己2019 年專訪蔡英文時的確有被對方感動，但這幾年經歷了一些風波，讓他直言：「現在看她的文章，已經很難像近七年前一樣，看到最後一句就感動收工。」鍾明軒表示，羅大佑以「有無子女」來區分政治人物是否會為下一代著想的邏輯並不成立，「有子女的人會為孩子著想，跟沒有子女的人不會為下一代著想，這是兩件事」，而針對蔡英文「守護台灣每一個孩子、讓大家安心做自己」的回應，他坦言自己已無法像近七年前合作拍片時那樣輕易被感動。接著，鍾明軒舉了自費赴中國旅遊被指控收錢辦事、美國求學自我介紹風波和歐洲退稅代碼事件，這些遭受誤解、斷章取義與「抹紅」的經歷，讓他越活越像NPC（意指像遊戲裡的背景角色一樣、缺乏獨立思考），「我想，這或許就是沉默螺旋：因為害怕被排斥，慢慢選擇不再表達自己的看法。」文末，鍾明軒向蔡英文喊話，問對方「如果我把當年那張椅子拉過來，坐下來跟妳講，這幾年我去了哪裡、聽過哪些話，又為什麼開始對妳有意見，妳還願意坐一下，聽我講完嗎？」同時，鍾明軒表明自己決定不再因為害怕被罵而吞回想說的話，並認為改變台灣的討論氛圍不能只靠政治人物，每位公民都應該從自身做起，「願意把話說清楚，也願意聽別人說完，今天晚上，我想把自己的勇氣也分享給大家。」