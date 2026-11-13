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線西鄉代選戰也爆送寢具買票！競總成立前夕候選人遭押添變數

▲黃漢皇原定明天上午成立競選總部。（圖／翻攝畫面，2026.11.13）

彰化基層選戰再傳賄選震撼彈！國民黨提名線西鄉長候選人黃漢皇，涉嫌以每條150至180元的生吐司向有投票權的鄉民代表行賄，彰化地院今（13）日晚間裁定羈押禁見。尷尬的是，黃漢皇原定明（14）日上午成立競選總部，並安排黨主席鄭麗文陪同大進場，如今候選人在選前遭收押，活動瞬間增添變數！國民黨彰化縣黨部晚間低調回應，一切聽從競選總部安排。彰化地檢署今日指出，線西鄉民代表會去年9月舉辦國內經建考察活動，當時擔任鄉民代表的黃漢皇，在考察行程中發送每條價值約150元至180元的生吐司給參與行程的鄉代。檢方追查認定，這批收受禮品的鄉民代表在該選區同時具有投票權，黃男涉嫌以生吐司禮品作為投票對價、涉犯賄選；檢方遂於12日指揮警調專案小組拘提黃漢皇到案，並同步傳喚相關選民及證人共20多人到庭釐清案情。經檢察官漏夜複訊，認定黃漢皇涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌重大，且有勾串共犯及證人之高度風險，向彰化地方法院聲請羈押。彰化地院於今晚8時許召開羈押庭審理後，裁定黃漢皇羈押禁見；其餘到案說明的選民及證人訊後均先行請回，檢調後續仍將持續通知相關人員到庭調查。除了鄉長選情生變，線西鄉民代表選舉同樣爆出贈禮賄選案。彰檢查出，線西鄉另一名黃姓鄉民代表參選人，涉嫌於今年3、4月間假藉舉辦宮廟活動之便，發放總價值上千元的寢具、坐墊及衣服等日常用品向選民買票。檢方日前傳喚黃姓鄉代參選人及相關選民、證人近10人到案說明，訊後認定黃姓參選人罪嫌重大向彰化地院聲請羈押，同案顏姓共犯則諭知8萬元交保，其餘選民及證人請回。黃漢皇競選團隊原定明日上午盛大舉辦競選總部成立大會，地方早已發出動員通知，更安排國民黨主席鄭麗文親臨站台、陪同他氣勢大進場，如今黃漢皇在造勢前夕突遭羈押禁見，不僅打亂整體選戰節奏，也令地方輔選幹部錯愕。針對明日競選總部成立大會是否如期舉行、以及黨主席鄭麗文的輔選行程是否照舊或臨時取消，國民黨彰化縣黨部晚間簡短回應表示，目前尊重地方團隊決定，一切均聽從黃漢皇競選總部的後續安排。