2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽連續2天上演「煙火秀」，今（13）日韓國隊與日本武士隊之戰，兩軍合計敲出6支全壘打，加上前面3場比賽，本屆預賽4戰已經敲出13支全壘打，遠遠甩開第1屆的6轟與第2屆的7轟，也讓網友好奇「到底是用什麼球？」根據大會官網公告，今年是使用「WBSC用球」，是經過國際棒總認證的比賽球。
亞冠賽場場上演煙火秀 日韓大戰狂敲6轟
本屆亞冠賽可以說場場都是「煙火秀」，昨日韓國與澳洲之戰，一共出現3支全壘打，依序是卡維爾（Blake Cavill）3分砲、金周元2分砲以及坎貝爾（Clayton Campbell）的2分砲。晚場的「台日大戰」則是正木智也的舞台，開賽就狙擊林子崴，敲出首局首打席全壘打，3局上再演出單場雙響砲，9局上宗山壘從盧孟揚手中擊出錦上添花的3分砲。
今日午場的「台澳大戰」，中華隊也出現團隊首轟，張仁瑋在2局上擊出陽春全壘打，也是他生涯在國際賽的首發全壘打。晚場的日本隊交手韓國隊，兩軍直接用全壘打「互炸」，韓東熙棒打竹丸和幸，擊出先馳得點的陽春砲，3局下正木智也回敬2分砲，是他本屆第3支全壘打。
6局下輪到小島大河開砲，擊出個人在本屆賽會首轟，7局下宗山壘擊出2分砲，同樣是連續2天開轟。8局上韓國隊金揮執敲出3分砲，將兩隊比分扳平，8局下宗山壘擊出單場第2發全壘打鎖定戰局。
WBSC用球容易開轟？ 預賽2天13轟已破紀錄
亞冠賽在2017年的首屆賽事，3國合計敲6轟，2023年第2屆4國敲7轟，本屆預賽才打2天、4戰，4國已經合計敲出13支全壘打，驚人開轟頻率，也讓網友紛紛討論「到底是用什麼球？」根據本屆大會公告，今年的比賽球是使用「WBSC用球」，是經過國際棒總認證的比賽球。
前兩天賽事結束，日本隊以2勝0敗暫居龍頭，中華隊與澳洲以1勝1敗並列第2名，韓國隊則以0勝2敗墊底，明（14）日將進行預賽最終戰，日本隊與澳洲隊中午11點交手，中華隊與韓國隊則是晚間6點碰頭，全力爭取冠軍賽門票。
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本屆亞冠賽可以說場場都是「煙火秀」，昨日韓國與澳洲之戰，一共出現3支全壘打，依序是卡維爾（Blake Cavill）3分砲、金周元2分砲以及坎貝爾（Clayton Campbell）的2分砲。晚場的「台日大戰」則是正木智也的舞台，開賽就狙擊林子崴，敲出首局首打席全壘打，3局上再演出單場雙響砲，9局上宗山壘從盧孟揚手中擊出錦上添花的3分砲。
今日午場的「台澳大戰」，中華隊也出現團隊首轟，張仁瑋在2局上擊出陽春全壘打，也是他生涯在國際賽的首發全壘打。晚場的日本隊交手韓國隊，兩軍直接用全壘打「互炸」，韓東熙棒打竹丸和幸，擊出先馳得點的陽春砲，3局下正木智也回敬2分砲，是他本屆第3支全壘打。
6局下輪到小島大河開砲，擊出個人在本屆賽會首轟，7局下宗山壘擊出2分砲，同樣是連續2天開轟。8局上韓國隊金揮執敲出3分砲，將兩隊比分扳平，8局下宗山壘擊出單場第2發全壘打鎖定戰局。
WBSC用球容易開轟？ 預賽2天13轟已破紀錄
亞冠賽在2017年的首屆賽事，3國合計敲6轟，2023年第2屆4國敲7轟，本屆預賽才打2天、4戰，4國已經合計敲出13支全壘打，驚人開轟頻率，也讓網友紛紛討論「到底是用什麼球？」根據本屆大會公告，今年的比賽球是使用「WBSC用球」，是經過國際棒總認證的比賽球。
前兩天賽事結束，日本隊以2勝0敗暫居龍頭，中華隊與澳洲以1勝1敗並列第2名，韓國隊則以0勝2敗墊底，明（14）日將進行預賽最終戰，日本隊與澳洲隊中午11點交手，中華隊與韓國隊則是晚間6點碰頭，全力爭取冠軍賽門票。