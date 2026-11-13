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微軟大當機逾20小時！Outlook可以登入了 全球修復進度曝

▲《NOWNEWS》記者實測發現，Outlook晚間已能登入，寄信卻還是有延遲情形。（圖／記者賴禹妡翻攝）

微軟全球當機持續超過20小時，造成許多用戶工作大停擺。官方最新公告顯示，日本服務相對穩定，歐洲與北美改善幅度增加，亞太也有復原進展。《NOWNEWS》記者實測發現，Outlook晚間21時許已能登入，但寄信仍有延遲。微軟初步指出，部分伺服器因安全連線程序過載而停止處理請求，目前正測試替代健康檢查方案，並清理積壓郵件。微軟Microsoft 365此次大規模中斷，從台灣時間11月13日凌晨2時26分開始，直到晚間22時仍尚未完全恢復正常。官方19時04分公告，亞太地區部分受影響設備已完成復原，信箱存取狀況及延遲郵件處理都有改善；20時更新則指出，歐洲恢復進展明顯，日本服務相對穩定，北美也逐步好轉，郵件逾時時限則維持延長至48小時。《NOWNEWS》記者晚間18時實際開啟Outlook，網頁仍出現錯誤、無法載入；直到21時50分再次測試，已可正常登入，但寄信仍有延遲，Teams則能正常使用，貌似服務逐漸恢復，但尚未完全排除異常。根據《SECURITY WEEK》報導，這次故障與大量伺服器無法正常運作有關，其他系統因此必須承接流量，但整體流量並未突然暴增。微軟表示，建立安全連線的程序因過載失效，導致部分伺服器停止處理請求，且未能通過自動化健康檢查。目前官方正測試替代方案，嘗試繞過負責健康檢查的元件，同時重啟受影響伺服器、調整系統負載。微軟也強調，目前沒有發現此次事故涉及網路攻擊的跡象。