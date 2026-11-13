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10:30 馬刺VS勇士｜少了柯瑞的殘陣勇士力抗文班亞馬10連勝軍團

▲文班亞馬（Victor Wembanyama）在作客鳳凰城太陽隊的比賽中，僅出賽25分21秒便以19投15中的鬼神效率狂轟40分、11籃板與8次阻攻。（圖／美聯社／達志影像）

09:30 火箭VS爵士｜史馬特禁賽3場 火箭踢館墊底爵士慎防爆冷

11:00 國王VS拓荒者｜楊瀚森爭取穩定上場時間

▲楊瀚森陣中21歲中鋒楊瀚森迎來震撼全場的生涯代表作！替補出賽26分鐘的楊瀚森，攻下12分、10籃板、1助攻與1抄截，得分、籃板與出賽時間均創下生涯新高。（圖／美聯社／達志影像）

2026年11月14日NBA盃小組賽賽程表

時間（台灣時間） 對戰組合 (客場 @ 主場) 08:00 AM 紐約尼克 @ 印第安納溜馬 08:00 AM 密爾瓦基公鹿 @ 奧蘭多魔術 09:00 AM 克里夫蘭騎士 @ 邁阿密熱火 09:00 AM 亞特蘭大老鷹 @ 芝加哥公牛 09:00 AM 曼斐斯灰熊 @ 紐奧良鵜鶘 09:30 AM 猶他爵士 @ 休士頓火箭 10:30 AM 金州勇士 @ 聖安東尼奧馬刺 11:00 AM 波特蘭拓荒者 @ 沙加緬度國王 11:30 AM 奧克拉荷馬雷霆 @ 洛杉磯快艇

2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

／資訊平台 平台類型 觀看與使用方式 轉播與服務內容說明 NBA League Pass 官方付費串流平台 手機、平板、電腦及智慧電視等裝置 NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。 緯來體育台 有線電視體育頻道 電視第四台、部分線上電視串流專區 台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。 愛爾達電視（ELTA TV） 數位電視與新媒體串流平台 中華電信MOD、Hami Video、ELTA.tv 提供多元高畫質體育賽事轉播，每日轉播場次及賽事安排可透過MOD與各線上平台賽程表查詢。 NBA官方網站與App 官方資訊平台（免費/部分內建功能） 官方網頁版、iOS/Android應用程式 提供全聯盟即時文字比分、賽程時間表、球員與球隊完整數據庫以及賽後精彩影音剪輯。

美國職籃（NBA）今（14）日共安排9場NBA盃的小組賽，其中西區多場強強對話與連勝保衛戰格外吸睛。最受矚目的莫過於當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂高掛免戰牌的殘陣金州勇士，將在主場迎戰文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍豪取10連勝的聖安東尼奧馬刺。美媒《ESPN》預測，勇士贏馬刺的機率只有13.5%，幾乎是不可能的任務。原本萬眾矚目的勇士馬刺大戰，卻因勇士一哥柯瑞確診腹斜肌撕裂至少缺陣兩週而風雲變色。本季場均狂轟27.8分、3.7籃板、3.9助攻的柯瑞倒下後，加上巴特勒（Jimmy Butler III）與穆迪（Moses Moody）復出遙遙無期，勇士陣容可說是殘破不堪，就連《ESPN》給出的預測，勇士贏的機率都只有13.5%。明日面對天賦溢出的馬刺，只能看新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）能否延續前役25分、10籃板的驚艷表現扛起大旗。反觀聖安東尼奧馬刺近期勢如破竹豪取10連勝，穩居西區第二寶座。陣中少主文班亞馬（Victor Wembanyama）展現統治級攻防數據，場均繳出30.3分位居聯盟第二，僅次於唐西奇，還外帶11.7籃板與聯盟第一的4.4次阻攻。搭配哈珀（Dylan Harper）、福克斯（De'Aaron Fox）與卡斯爾（Stephon Castle）組成的先發三衛兼具速度與投射，馬刺無論天賦或陣容深度皆佔盡上風，極有機會收下11連勝。在賽前看來這是一場實力懸殊的對決，休士頓火箭目前以9勝3敗高居西區前段班，上一戰才剛親手終結勇士的8連勝；反觀進入重建期的猶他爵士戰績僅1勝11敗，苦吞10連敗在西區敬陪末座。火箭最大的本錢在於年輕球員的體型優勢與衝擊力，申京（Alperen Sengun）場均能貢獻21.1分、9.4籃板、7.9助攻，搭配湯普森（Amen Thompson）、史密斯（Jabari Smith Jr.）、伊森（Tari Eason）與謝潑德（Reed Sheppard）持續進化，加上杜蘭特（Kevin Durant）與范弗利特（Fred VanVleet）坐鎮，整體戰力深厚。不過老將史馬特（Marcus Smart）因前役對勇士揮拳遭聯盟處以禁賽3場處分，明日確定缺陣，火箭面對弱旅仍須穩紮穩打避免翻船。沙加緬度國王開季至今僅拿1勝，目前主要圍繞著擁有無限開火權的新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）練兵。反觀波特蘭拓荒者近期雙殺殘陣雷霆，勝場數推進至8勝，團隊場均轟下119.5分火力兇猛，不僅有里拉德（Damian Lillard）外線坐鎮、阿夫迪亞（Deni Avdija）犀利切入與卡馬拉（Toumani Camara）的鐵血防守，禁區更有克林根（Donovan Clingan）與威廉斯（Robert Williams III）雙塔把關。值得亞洲球迷關注的是中國中鋒楊瀚森，他在邁入NBA第二個賽季後，雖然日前對陣馬刺曾繳出「雙十」成績單，但隨後對戰雷霆卻遭到棄用，拓荒者教頭甚至更傾向給予卡爾森（Branden Carlson）表現機會，明日對戰國王能否重獲穩定輪替時間證明身手，值得關注。