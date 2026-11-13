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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情醜聞請辭，引發科技界與華爾街劇烈震盪，輝達股價連日重挫，也讓一筆「神準」的衍生性金融商品交易浮上檯面。金融機構宏觀風險顧問公司（Macro Risk Advisors，簡稱MRA）揭露，早在今年10月12日醜聞引爆前，便有一名神秘交易員精準布局輝達的看跌期權（Put Options），隨著輝達股價連日重挫，這筆當初耗資約800萬美元的賭注，如今帳面獲利已高達約1.96億美元（約新台幣62億元），報酬率是驚人的24倍。根據《金融時報》報導，這名神秘交易員在10月12日當天，大舉買進18萬份明年1月到期、履約價為150美元的輝達賣權，同時賣出28萬份同日到期、履約價為100美元的賣權。透過「買高賣低」的價差策略收取部分權利金來補貼成本，這筆交易的淨權利金支出僅約832萬美元。回顧10月12日交易當下，輝達股價還高達226美元。無論是150美元還是100美元的履約價，當時市場均普遍認為輝達在明年1月前暴跌至此一水準的機率微乎其微，因此權利金成本極低。換言之，這是一場典型的非對稱風險豪賭：只要輝達股價大幅滑落並向150美元靠攏，該交易員便能賺取暴利；但若股價一路崩跌並遠低於100美元，賣出賣權的虧損則會反噬獲利。然而，隨著黃仁勳婚外情醜聞引爆，再加上違規販運晶片疑慮，輝達股價一路下探，目前已跌至約166美元，恰好落入這筆選擇權組合的「獲利甜蜜點」。由於這18萬份履約價150美元的賣權進入價內的機率大增，其合約價值已暴增超過2億美元；扣除賣出部位的變動後，整體交易淨獲利約達1.96億美元。市場人士分析，考量到後續不確定性，這名神秘客極有可能在到期前便先行平倉，把將近2億美元的帳面暴利落袋為安。《金融時報》報導打趣說，無論這位交易員或者交易機構是誰，他們現在應該都在享受提前收到的聖誕節禮物。