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▲日本靠宗山壘8局下轟出致勝3分砲，以9：5擊敗韓國，也讓中華隊的冠軍戰晉級路線更加明朗。（圖／美聯社／達志影像）

▲針對韓國隊自2017年起對日本苦吞12連敗、長達11年未能取勝的殘酷現實，崔元浩坦然接受。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽13日在東京巨蛋展開第二天賽程，地主日本代表隊「侍Japan」迎戰宿敵韓國隊。日本隊全場狂敲4發全壘打，儘管在8局上一度被韓國隊追平比數，但8局下靠著樂天金鷲新星宗山壘轟出單場第2發全壘打，終場便以9：5力克韓國，收下預賽2連勝。苦吞敗仗的韓國隊自2017年以來對戰日本已寫下難堪的12連敗、長達11年一勝難求。賽後韓國隊總教練崔元浩（Choi Won-ho）坦承韓國棒球的整體水準確實不如日本，但仍強調短期決戰充滿變數，只要傾盡全力應戰依然具備勝算。本場日韓大戰雙方火力四射。3局上韓國隊率先由韓東熙轟出陽春砲先馳得點，但3局下日本隊開路先鋒正木智也隨即掃出連續兩戰開轟的逆轉兩分砲超前比數；6局下小島大河補上一發陽春砲，7局下擔綱第2棒游擊手的宗山壘再敲出兩分全壘打，助日本隊將領先擴大至5：1。不料戰局在8局上風雲變色，日本隊第4任投手中森俊介登板後先投出保送，隨後游擊手宗山壘發生野手選擇判斷失誤，形成無人出局一、二壘有人的危機，韓國隊韓東熙敲出適時安打追回1分並將中森打退場。緊接著登板的左投森田駿哉更遭金揮執轟出追平三分砲，韓國隊單局灌進4分一舉將戰局扳成5：5平手。但日本隊在8局下立刻討回顏面，兩出局一、二壘有人時，韓國隊選擇故意四壞保送手感火燙的正木智也，卻給了前一局守備出現瑕疵的宗山壘將功贖罪的機會。宗山壘一棒將球掃向右外野看台，轟出單場雙響砲、價值連城的超前三分全壘打，不僅讓場邊的日本隊總教練井口資仁激動振臂高呼，更徹底點燃東京巨蛋全場氣氛。隨後山口航輝再補上適時二壘安打添得保險分，9局上由篠原響登板順利關門，助日本隊以9：5奪勝。賽後韓國隊總教練崔元浩在記者會上先是肯定子弟兵的表現：「面對高水準的對手我們拿下了5分，先發投手在艱難的情況下依然全力以赴，牛棚投手大多是平時擔任先發的選手，雖然被敲了全壘打，但大家都很拚命了。」針對韓國隊自2017年起對日本苦吞12連敗、長達11年未能取勝的殘酷現實，崔元浩坦然接受並直言：「從整體層面來看，韓國的水準確實比日本低。」不過他並未因此喪志，隨即展現高昂鬥志表示：「短期決戰會出現什麼結果誰也說不準，雖然整體而言日本實力在我們之上，但只要以總力戰全力應對，我們還是有勝算的，下次交手應該能打出超越外界期待的結果。」