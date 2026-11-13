我是廣告 請繼續往下閱讀

▲身為道地「高雄女兒」、的新北市議員戴瑋姍也陪同蔡秉璁掃街拜票。(圖／市議員候選人尹立提供)

▲這次萬歲少女繪製搶救圖卡，以自己筆下的少女插畫角色搭配尹立，描繪尹立因為擔心選情、害怕落選而難過落淚的模樣。(圖／市議員候選人尹立提供)

立法委員許智傑與高雄鳳山出身的新北市議員戴瑋姍，今（13）日特別現身，展現跨縣市戰力與在地深厚情感，接力陪同高雄市左楠區市議員候選人12號尹立，以及大岡山地區市議員候選人8號蔡秉璁掃街拜票，希望催出基層選票，搶救兩位優秀新人，力拚雙雙順利進入市議會。尹立表示，有在地前輩與返鄉戰友的雙重加持，讓團隊在最後衝刺階段士氣大振，接下來也會持續把握每一分每一秒，走遍選區每個角落，全力爭取市民認同，絕不辜負鄉親的託付。蔡秉璁說，許智傑及戴瑋姍都是台大的學長姐，不論在校園或是參與公眾事務的道路上都是重要的表率，期待在學長姐的加持下，可以為家鄉服務，將過去在經濟部、台電、陸委會、立法院等歷練帶進議會，推動大岡山地區繁榮發展。今天許智傑與戴瑋姍攜手接力拉抬，輪番赴左楠及大岡山區陪同尹立、蔡秉璁車隊掃街，並深入傳統市場發放競選飄帶；沿途不少熱情鄉親主動握手鼓勵，更將飄帶繫上機車表達力挺，展現基層對兩位新人的高度期待。許智傑表示，尹立過去在推動高雄文化的成績有目共睹，具備豐富的行政與文化治理經驗，是左楠區不可或缺的即戰力；大岡山地區的蔡秉璁是自己雄中和台大的學弟，年輕有活力、熟悉產業需求，正是議會需要的新生代力量。他呼籲，市民朋友在最後關頭一定要堅定集中選票，讓有能力、肯做事的年輕世代順利過關。身為道地「高雄女兒」、雄女畢業後北上打拚的新北市議員戴瑋姍感性指出，這次特別從新北板橋回到家鄉高雄，就是希望以自己的問政經驗，為兩位優秀的戰友加油打氣。她表示，新人參選沒有現任優勢，每張選票都得靠雙腳一步一腳印爭取，尹立與蔡秉璁都擁有專業背景與服務熱忱，拜託高雄鄉親能給新人一個機會，讓他們進入議會為家鄉發聲。另外，距離投票日倒數15天，選戰進入最後關鍵階段，候選人忙著跑行程、拚陸戰，沒想到家裡也有人比本人還著急！左營、楠梓市議員候選人尹立的妻子、插畫家「萬歲少女」，眼見選情激烈，空戰聲量仍有突破空間，決定自己下場助攻，不僅親手繪製插畫圖卡，更運用AI技術將作品製作成動態素材，從創作到宣傳一手包辦，上演一場「搶救老公大作戰」。這次萬歲少女繪製搶救圖卡，以自己筆下的少女插畫角色搭配尹立，描繪尹立因為擔心選情、害怕落選而難過落淚的模樣，再透過AI技術將靜態插畫轉化為動態影像，讓畫面更加生動有趣。萬歲少女也笑說，原本只是想讓尹立流下眼淚，沒想到AI竟然「加戲」，直接把落淚升級成崩潰大哭，讓原本帶點心疼的畫面多了幾分喜感。透過幽默又充滿個人風格的創作，展現妻子對選情的關心，也希望藉此吸引更多目光，號召支持者一起幫忙分享、拉票。尹立笑說，原本以為太太在家裡忙著自己的創作，沒想到竟然也在煩惱要怎麼幫自己拚空戰，看到作品後還忍不住留言「你好像比我焦慮！」他打趣表示，萬歲這次是「自己畫、自己做、自己發，自己的老公自己救」。平時自己忙著跑基層、拜訪地方，太太則發揮最擅長的插畫與設計專業，以創意作品加入選戰，成為另類的神隊友，讓他既感動又有些不好意思。尹立表示，選舉不只是候選人一個人的事，背後還有家人、朋友與許多支持者一起努力。感謝太太用創意替自己加油，也謝謝每一位願意分享影片、轉傳圖卡、幫忙拉票的朋友。距離投票日越來越近，希望大家繼續給予支持，讓這份來自家人的心意，轉化成更多選票，陪12號尹立一起拚到最後一刻。