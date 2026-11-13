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美股週五（13日）開盤後，輝達似乎一掃黃仁勳醜聞連環爆的陰霾，以上漲2％開出，但漲幅很快收斂，隨後再度轉為下跌，顯示投資人仍在評估少了黃仁勳的輝達究竟估值該多高。隨著輝達由漲轉跌，以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數也顯得疲軟。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲97.11點或0.19％；標普500指數下跌4.57點或0.06％；那斯達克指數下跌59.82點或0.24％；費城半導體指數下跌258.42點或2.46％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.54％、輝達下跌1.79％、特斯拉下跌0.65％、SpaceX上漲0.81％。記憶體類股方面，美光下跌1.73％、Sandisk下跌4.66％，SK海力士ADR股價下跌3.34％。根據《CNBC》報導，美國10月生產者物價指數（PPI）月增0.3％、年增6.5％，而剔除食品與能源的核心PPI則是月增0.3％、年增5％。這份報告可說是一則以喜一則以憂，喜的是月增0.3％低於經濟學家預期的0.4％，憂的是年增6.5％創下2022年11月以來的新高，顯示通膨壓力仍大。分析師薩卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，「今日公布的PPI數據雖顯示出些許改善跡象，但水準依然過高；由於先前CPI數據已超出美國聯準會（Fed）的舒適區間，這份PPI報告不太可能改變聯準會12月的政策走向」。薩卡雷利指出，「我們認為聯準會將在12月升息1碼」，並補充表示，明年1月的決策會議也將是一場「隨時可能採取行動的會議」，亦即可能繼續追加升息。