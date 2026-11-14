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紐奧良鵜鶘隊近期陷入內憂外患的風暴中心，不僅戰績一瀉千里，更衣室氣氛更瀕臨全面失控。據美國NBA記者德維尼（Sean Deveney）報導，鵜鶘開季先吞4連敗、隨後雖一度拉出4連勝，但近期又再度陷入4連敗泥淖，目前戰績4勝8敗，且近兩戰分別以51分之差慘敗給金州勇士、在主場狂輸布魯克林籃網34分。隨著當家球星威廉森（Zion Williamson）公開點名批評球隊，主控穆雷（Dejounte Murray）更被拍到用粗俗字眼辱罵總教練莫斯利（Jamahl Mosley）並在社群發文影射隊內有人「蓄意破壞」，一名NBA球隊高層直言，聯盟各隊已準備好趁火打劫，「禿鷹正在盤旋」。過去一年多來，鵜鶘管理層的操作始終令外界與競爭對手感到困惑，面對各隊針瓊斯（Herb Jones）與墨菲（Trey Murphy）等側翼大將的交易詢價，球團總以「只要全員健康搭配新教練就能具備競爭力」為由拒絕。然而新賽季開打僅12場比賽，這套說詞已徹底破產。在不斷慘敗的同時，鵜鶘內部矛盾徹底爆發，除了威廉森公開對球隊表達不滿，穆雷不僅在場邊對主帥莫斯利口出惡言的影片流出，他還在個人社群媒體上發布現已刪除的貼文，暗示團隊內部存在蓄意破壞的行為。對於在紐奧良當地本就根基不穩的鵜鶘球團而言，這無疑是一場災難性的轉折，卻也成為NBA交易市場眼中的一座大金礦。接下來外界關注的焦點，在於一路力挺這套陣容的籃球營運總裁杜馬斯（Joe Dumars）是否會就此屈服、啟動清倉大拍賣。對杜馬斯而言，最棘手的問題在於紐奧良的局勢已經失控到連他自己都無法掩飾「賣家」身分，在談判籌碼盡失的情況下，各隊勢必會趁勢開出低廉的報價壓低收購成本。儘管團隊戰績低迷，鵜鶘陣中仍不乏具備高度交易價值的籌碼。報導指出，墨菲與威廉森在市場上依舊具備換回首輪選秀權的實力，即便在目前如此混亂的處境下，鵜鶘仍有機會從這兩名球員身上換回兩枚首輪籤。至於防守悍將瓊斯，雖然憑藉防守功力或許也能吸引首輪籤報價，但他過去三個賽季進攻端嚴重退化，投籃命中率僅39.4%、三分球命中率更跌至30.3%，且下賽季即將開始執行一份3年6700萬美元的延長合約；鵜鶘先前曾為瓊斯喊出兩枚首輪籤的要價，如今恐怕連換回一枚都相當吃力。此外，鵜鶘陣中還有兩名年輕內線受到其他球隊關注，分別是米西（Yves Missi）與馬特科維奇（Karlo Matkovic）。雖然米西目前因傷缺陣，但馬特科維奇已成為這支慘澹球隊中為數不多的亮點之一。在球隊戰績崩盤、核心球員與教練團徹底撕破臉的絕境下，鵜鶘距離全面拆隊重建恐怕已進入倒數計時。