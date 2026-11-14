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▲回憶得知許允樂（右）懷孕的當下，李玉璽（左）坦言：「我是超級開心，結婚之後一直在努力。」不過，由於過去曾經小產，當下雖然滿心歡喜，但內心仍難免有些擔憂。（圖／翻攝自李玉璽 Dino Lee臉書）

男星李玉璽去年12月宣布與許允樂結婚，日前夫妻倆PO出超音波照宣布做人成功，興奮大喊：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽升格人夫後昨（13）日出席好友美麗本人的專輯記者會，現場大聊爸爸經，他透露得知老婆懷孕後十分開心，但因為先前有過小產的經驗，因此起初不敢這麼開心，等一切都穩定了才向大家宣布好消息，目前李玉璽還不知道寶寶性別，不過他也希望未來能生兩胎，一男一女剛剛好。被問到寶寶性別，李玉璽表示目前還不知道，但希望未來能有兩個孩子，一男一女剛剛好，等確定寶寶性別後，夫妻倆也會透過社群和大家分享，至於寶寶的預產期？李玉璽僅說：「我們一家都是牡羊座。」回憶得知許允樂懷孕的當下，李玉璽坦言：「我是超級開心，結婚之後一直在努力。」不過，由於過去曾經小產，當下雖然滿心歡喜，但內心仍難免有些擔憂，李玉璽直言：「確定懷孕心情是開心的，內心還是有一點點擔憂，不敢這麼開心。」好友美麗本人則表示自己蠻早就知道這個好消息，已是二寶爸的他也傳授不少育兒經，更透露之前私下聚會時，不會問對方「中了沒」，而是會關心他們心理狀況還好嗎，美麗本人直言：「我完全知道在等待的過程有多辛苦。」認為保持心情愉悅，也會增加懷孕成功的機率，得知李玉璽當爸，他則表示：「當下我真的覺得很爽，想說干我屁事，但因為他們真的盼了佷久，以好朋友的角度我是非常地開心。」而等了6年終於發行首張個人專輯《美麗本人精選輯》，美麗本人打趣形容：「專輯也是我的孩子，我懷了六年，終於把孩子生出來了！」現實生活中，美麗本人的女兒分別是8歲和1歲半，李玉璽表示很欣賞對方教育小孩的觀念，不會過度關心孩子也不會侵犯他們的隱私，「這樣會讓小孩對父母產生信任。」此外，美麗本人也不忘傳授育兒經，提醒李玉璽除了做好迎接寶寶的準備，也要多體諒老婆懷孕的辛苦，記得「不要吵老婆」還送上超實用的建議：「男人要存在感低但功能性高！」並笑說如果老婆看他覺得厭煩，記得趕快躲進廁所，直呼：「廁所是所有人的避風港。」