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內政部長劉世芳上任後，積極推動防災士培訓。內政部12日也正式宣布，防災士全國完成取證人數正式突破20萬，劉世芳也親自頒發證書給第19萬9,998名至第20萬零2名防災士，其中有一位是屏東縣佛教會釋見引法師，她說此次有來自100個道場的100位法師參訓，未來會將所學分享給信眾，實踐「防災是智慧，救災是慈悲」的精神。劉世芳表示，臺灣經常面臨颱風、地震及複合性災害，災害發生時，專業救援人力未必能立即抵達每個角落，因此平時建立自主防災觀念及基本應變能力格外重要。防災士培訓不只是學習防救災知識，更重要的是面對突發狀況時能保持冷靜、妥善應變，在確保自身安全下協助他人，落實「自助、互助、協作」精神。內政部說明，此次獲頒證書的5位代表，分別為全國第19萬9,998名至第20萬零2名防災士，包括國立臺灣師範大學學生陳怡潔、高同學，長榮航空課長陳麗夙，屏東縣佛教會釋見引法師，以及中華民國全國商業總會劉守仁，展現不同領域共同參與防災培訓的成果。陳怡潔分享，透過培訓學習避難包準備、避難場所確認及逃生動線規劃等實用知識，未來將分享給家人與同學；高同學則期盼將防災觀念帶進教育現場，讓防災知識持續傳承。而第20萬名防災士陳麗夙表示，父母也都是防災士，自己是家中第三位取得防災士認證者，盼透過企業培訓，將防災觀念從職場延伸至家庭與社區。釋見引法師說，屏東縣佛教會此次有來自100個道場的100位法師參訓，學習地震、颱風應變及CPR、止血等急救技能，未來會將所學分享給信眾，實踐「防災是智慧，救災是慈悲」的精神。劉守仁則分享，參訓後開始主動檢視居住社區的潛在風險，期待將防災觀念推廣至更多商業團體及職場。內政部強調，防災工作需要政府與民間共同參與，未來持續結合地方政府、企業及民間團體，推廣貼近日常生活的防災教育與實作訓練，深化在地防災網絡，讓民眾平時做好準備，災時能夠互相照應，共同提升臺灣的防災韌性。