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中華隊昨（12）日在亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）首戰對上日本，以0比5不敵地主隊吞敗，沒想到，場外發生小插曲，有親自到現場應援的球迷在後台拍下，散場時一名男子舉起手強迫觸摸台灣啦啦隊女孩的手，佩霓、恬魚都成為受害者，讓網友群起怒轟：「差點碰到胸部耶！」有球迷在東京巨蛋目擊台灣啦啦隊女孩疑似遭受性騷擾，曝光的影片，可見一名揹著後背包的中年男子站在球場通道伺機而動，一見到台灣啦啦隊女孩向他走來，男子便舉起手做出欲擊掌的動作，片中佩霓明顯不願伸出手回應，卻被男子大力地摸了一下右手，讓她忍不住皺眉、苦笑，露出難為情的表情。而跟在佩霓後方的恬魚也被該男碰觸右手，只有卡洛琳、若潼見到男子伸長手，立刻縮起身子避而遠之，才沒有遭受「魔爪」，且男子一見到後方的男性應援團長前來就立刻收手，顯見目的就是為了跟啦啦隊女孩們「互動」。許多網友見到這一幕紛紛開罵：「根本沒有要跟他握還硬摸」、「那個手還一直靠過去，也太噁心了吧！每個女孩都值得尊重」、「超噁的！根本故意的」、「好色的老人家！」還有人在佩霓的IG限時動態見到該名男子，更早之前就已經在球場內拿手機不停拍攝啦啦隊女孩，但目前無法確知男子是日本人還是台灣人，身分是工作人員還是一般球迷。