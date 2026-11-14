《俠盜獵車手 6》GTA 6 即將於11月19日上市，隨著發售日逼近，不少第一次接觸系列的玩家也開始好奇，沒玩過《GTA 5》或更早的作品，會不會看不懂新作劇情？其實《GTA》雖然已經推出近30年，各代作品卻不完全是連續故事，甚至還區分「2D、3D、HD」三種不同世界觀。最特別的是，部分作品雖然主角不同，角色卻會跨遊戲登場，代表故事發生在同一個世界。《NOWNEWS今日新聞》整理《GTA 6》與歷代作品的劇情關係，以及新手入坑前必懂的世界觀設定。
《GTA 6》沒玩過前5代也能玩！新主角、新故事直接入坑
《GTA》雖然已經推出多款作品，但與部分劇情緊密相連的系列遊戲不同，每一代通常都有自己的主角與犯罪故事。例如《GTA 3》描述克勞德（Claude）遭到背叛後，在自由城展開復仇；《GTA：罪惡城市》則以湯米（Tommy Vercetti）建立黑幫勢力為主軸；《GTA：聖安地列斯》講述 CJ 重返家鄉後捲入幫派鬥爭，而《GTA 4》、《GTA 5》也分別以不同人物的故事為核心。
根據 Rockstar Games 官方公布的《GTA 6》劇情介紹，新作將聚焦傑森（Jason）與露西亞（Lucia）兩名全新主角，兩人原本以為一場簡單的犯罪行動能改變生活，沒想到計畫失控，意外捲入橫跨雷歐奈達州（Leonida）的犯罪陰謀。由於這次並非直接接續《GTA 5》三名主角的故事，從目前公開的資訊來看，即使完全沒玩過前作，也能直接從傑森與露西亞的冒險開始認識《GTA》。
《GTA》有3種世界觀！劇情各自獨立、角色卻能跨作品登場
不少玩家可能不知道，《GTA》系列雖然每一代都有獨立的主角與故事，但部分作品其實共享相同世界觀，人物與事件也會互相串聯，因此系列又區分成「2D宇宙」、「3D宇宙」與「HD宇宙」三種不同的故事設定。這並不是按照劇情發生的年代或犯罪類型分類，而是 Rockstar 用來區分不同世代作品的世界設定。簡單來說，同一宇宙的不同遊戲，雖然主角不一樣，卻可能生活在相同的世界，甚至遇見其他作品出現過的人物。
例如最早的《GTA 1》、《GTA 2》屬於 2D 宇宙；《GTA 3》、《罪惡城市》、《聖安地列斯》等作品則屬於 3D 宇宙。其中《罪惡城市》的律師Ken Rosenberg，後來就曾在《聖安地列斯》登場，代表兩款作品雖然主角不同，人物經歷卻能互相延續。到了2008年推出《GTA 4》，Rockstar 重新建立 HD 宇宙，後續《GTA 5》與《GTA 6》也屬於這套世界觀。例如《GTA 4》資料片《失落與詛咒》的主角 Johnny Klebitz，後來就在《GTA 5》登場，證明兩款遊戲共享相同的人物歷史。
不過，不同宇宙之間的故事設定並不完全相通，即使遊戲反覆出現自由城（Liberty City）、洛聖都（Los Santos）、罪惡市（Vice City）等熟悉地名，也不代表所有角色都生活在同一個世界。例如《聖安地列斯》的 CJ 與《GTA 5》的富蘭克林雖然都在洛聖都活動，卻分屬 3D 與 HD 宇宙，兩人的故事並沒有直接延續關係。因此，同一宇宙的作品可以共享角色與歷史，不同宇宙則不一定承認彼此發生過的事件，這也是《GTA》系列世界觀最容易讓新玩家搞混的地方。
《GTA 6》跟《GTA 5》有關嗎？罪惡市回歸、湯米卻不在同個宇宙
《GTA 6》與《GTA 5》同樣屬於 HD 宇宙，代表兩款作品共享相同的故事世界，但這不代表《GTA 6》會直接接續麥可（Michael）、富蘭克林（Franklin）與崔佛（Trevor）的冒險。目前 Rockstar 公開的新作劇情，仍以傑森、露西亞及雷歐奈達州的犯罪陰謀為核心，至於前作角色是否會客串登場，官方尚未完整揭曉。
另一個讓老玩家期待的重點，就是《GTA 6》將重返經典的罪惡市。2002年推出的《GTA：罪惡城市》，故事設定在1986年，玩家操控湯米，在充滿霓虹燈、海灘與復古跑車的城市中建立黑幫帝國；如今《GTA 6》則將舞台帶到現代，加入社群媒體文化、繁華夜生活，以及更加廣大的州內地區。
不過，雖然兩款遊戲都叫罪惡市，卻不是同一條劇情的直接延續。由於2002年的《罪惡城市》屬於 3D 宇宙，《GTA 6》則屬於 HD 宇宙，因此新作並不是湯米故事的續集，也不能直接認定當年的幫派、人物與事件都曾在新作世界中發生。對老玩家而言，熟悉的城市風景可能帶來懷舊感，但這次仍是全新的故事。
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《GTA》雖然已經推出多款作品，但與部分劇情緊密相連的系列遊戲不同，每一代通常都有自己的主角與犯罪故事。例如《GTA 3》描述克勞德（Claude）遭到背叛後，在自由城展開復仇；《GTA：罪惡城市》則以湯米（Tommy Vercetti）建立黑幫勢力為主軸；《GTA：聖安地列斯》講述 CJ 重返家鄉後捲入幫派鬥爭，而《GTA 4》、《GTA 5》也分別以不同人物的故事為核心。
根據 Rockstar Games 官方公布的《GTA 6》劇情介紹，新作將聚焦傑森（Jason）與露西亞（Lucia）兩名全新主角，兩人原本以為一場簡單的犯罪行動能改變生活，沒想到計畫失控，意外捲入橫跨雷歐奈達州（Leonida）的犯罪陰謀。由於這次並非直接接續《GTA 5》三名主角的故事，從目前公開的資訊來看，即使完全沒玩過前作，也能直接從傑森與露西亞的冒險開始認識《GTA》。
不少玩家可能不知道，《GTA》系列雖然每一代都有獨立的主角與故事，但部分作品其實共享相同世界觀，人物與事件也會互相串聯，因此系列又區分成「2D宇宙」、「3D宇宙」與「HD宇宙」三種不同的故事設定。這並不是按照劇情發生的年代或犯罪類型分類，而是 Rockstar 用來區分不同世代作品的世界設定。簡單來說，同一宇宙的不同遊戲，雖然主角不一樣，卻可能生活在相同的世界，甚至遇見其他作品出現過的人物。
例如最早的《GTA 1》、《GTA 2》屬於 2D 宇宙；《GTA 3》、《罪惡城市》、《聖安地列斯》等作品則屬於 3D 宇宙。其中《罪惡城市》的律師Ken Rosenberg，後來就曾在《聖安地列斯》登場，代表兩款作品雖然主角不同，人物經歷卻能互相延續。到了2008年推出《GTA 4》，Rockstar 重新建立 HD 宇宙，後續《GTA 5》與《GTA 6》也屬於這套世界觀。例如《GTA 4》資料片《失落與詛咒》的主角 Johnny Klebitz，後來就在《GTA 5》登場，證明兩款遊戲共享相同的人物歷史。
不過，不同宇宙之間的故事設定並不完全相通，即使遊戲反覆出現自由城（Liberty City）、洛聖都（Los Santos）、罪惡市（Vice City）等熟悉地名，也不代表所有角色都生活在同一個世界。例如《聖安地列斯》的 CJ 與《GTA 5》的富蘭克林雖然都在洛聖都活動，卻分屬 3D 與 HD 宇宙，兩人的故事並沒有直接延續關係。因此，同一宇宙的作品可以共享角色與歷史，不同宇宙則不一定承認彼此發生過的事件，這也是《GTA》系列世界觀最容易讓新玩家搞混的地方。
《GTA 6》與《GTA 5》同樣屬於 HD 宇宙，代表兩款作品共享相同的故事世界，但這不代表《GTA 6》會直接接續麥可（Michael）、富蘭克林（Franklin）與崔佛（Trevor）的冒險。目前 Rockstar 公開的新作劇情，仍以傑森、露西亞及雷歐奈達州的犯罪陰謀為核心，至於前作角色是否會客串登場，官方尚未完整揭曉。
另一個讓老玩家期待的重點，就是《GTA 6》將重返經典的罪惡市。2002年推出的《GTA：罪惡城市》，故事設定在1986年，玩家操控湯米，在充滿霓虹燈、海灘與復古跑車的城市中建立黑幫帝國；如今《GTA 6》則將舞台帶到現代，加入社群媒體文化、繁華夜生活，以及更加廣大的州內地區。
不過，雖然兩款遊戲都叫罪惡市，卻不是同一條劇情的直接延續。由於2002年的《罪惡城市》屬於 3D 宇宙，《GTA 6》則屬於 HD 宇宙，因此新作並不是湯米故事的續集，也不能直接認定當年的幫派、人物與事件都曾在新作世界中發生。對老玩家而言，熟悉的城市風景可能帶來懷舊感，但這次仍是全新的故事。