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曾被日本媒體警戒為「韓國的寶物」；未料在亞冠賽期間，這位備受矚目的旅美大熱門卻陷入嚴重打擊低潮。隨著韓國隊接連不敵澳洲與日本苦吞二連敗，金倒永前兩戰合計8個打數僅擠出1支安打、狂吞4次三振；更令韓國媒體憂心的是，他成棒國家隊生涯對戰日本的打擊率竟低至慘不忍睹的，面對高轉速指叉球與快速下墜球種的適應問題，已成為他未來挑戰美國職棒大聯盟前必須跨過的最大課題。曾獲韓國「國民打者」李承燁盛讚「天賦與實力早已超越韓國職棒層級」的金倒永，不僅早早改寫KBO史上最年輕單季「30轟、30盜」紀錄，今年更在例行賽繳出45轟、118分打點與高達1.060的恐怖攻擊指數（OPS），被全韓國棒壇視為下一位直攻大聯盟的看板巨星。然而，來到東京巨蛋出戰亞冠賽後，金倒永預賽首戰面對半職業好手為主的澳洲隊，扛起中心棒次的金倒永全場4打數完全熄火、吞下2次三振，僅在9局下半靠著一記高飛犧牲打勉強送回1分打點，成為韓國隊以7：8爆冷吞敗的遺憾縮影。隔日迎戰宿敵日本武士隊，金倒永首局首打席雖迅速敲出中外野平飛安打，一度讓韓國球迷看見反彈曙光，不料隨後卻再度遭到日本投手群徹底封鎖；全場4打數僅此1安、選到1次保送並苦吞2次三振；特別是在9局上韓國隊仍保有最後反攻一線生機、一壘有人的關鍵時刻，金倒永竟在球數落後下揮棒落空遭到三振，親手斷送追分氣勢，終場韓國以5：9吞下二連敗。總計前兩戰打完，金倒永8打數僅1安打（打擊率1成25），高達50%的被三振率與在KBO呼風喚雨的形象形成強烈反差。韓國媒體翻出的歷史進階統計，金倒永自升上成棒國家隊以來，歷次對戰日本隊合計回顧2023年亞冠賽，當時首度入選成人代表隊的金倒永便曾因過高的三振率與三壘守備不穩備受批評，決賽更因頭部滑壘導致手指韌帶撕裂重傷。即便到了今年稍早舉行的愛知-名古屋亞運，金倒永雖然在金牌戰第8局敲出價值連城的超前安打、成為韓國奪金功臣，但攤開整屆亞運5場比賽的成績單，他的整體攻擊指數（OPS）僅有平庸的0.634；而在亞運超級循環賽正面交鋒日本時，他同樣繳出4打數無安打、2次三振的慘澹內容。針對這名天才打者在國際賽場的反常掙扎，韓國棒球專家與媒體紛紛點出技術層面的核心問題，金倒永擁有亞洲最頂級的揮棒速度與爆發力，面對速球派投手的直球攻擊能力已獲得全聯盟認證；然而，一旦遭遇日本投手最擅長的時，他的擊球仰角與出棒煞車機制便會出現明顯落差，極度容易遭到引誘球釣中揮空。韓國隊吞下二連敗已被逼入淘汰邊緣，明（14）日晚間台韓大戰將成為韓國隊捍衛尊嚴的最後背水一戰。金倒永能否在東京巨蛋及時調整揮棒節奏、擺脫前兩戰的低迷陰霾，不僅直接左右台韓世仇對決的勝負走向，更牽動著無數大聯盟球探對他未來身價的評估報告。