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▲品牌主打「全屋整合」，將廚房、餐廳、客廳、更衣室及臥房納入同一套設計規畫，（圖／業者提供）

▲品牌與札哈・哈蒂創立的建築事務所合作開發的「ONDA」系列，以亞得里亞海的波浪為靈感。（圖／業者提供）

台中新屋登記量居六都之首，看好交屋後的裝修需求商機，義大利家具品牌Febal Casa亞洲首座展示中心插旗台中七期，主打「全屋整合」，將廚房、餐廳、客廳、更衣室及臥房納入同一套設計規畫，跳脫過去屋主需要分頭選購，設計風格難以統一限制，為台灣居家市場帶來新選擇。依內政部月報，今年前9月全台建物所有權第一次登記共13萬3,055棟，台中市以2萬3,693棟居六都之冠，較2023年同期的1萬4,960棟增加約58%。Febal Casa台灣總代理飛博企業副總經理李清奇表示，屋主交屋後往往得分別選購廚具、家具與軟裝，多方發包也增加工期協調難度，完工後還可能出現櫃體色差或材質搭配不一致的問題。李清奇說，展示中心將不同居家空間一起呈現，讓屋主在規畫階段就能比對櫃體、五金及色彩，並依生活習慣調整配置。品牌自2024年起在亞洲布局多處據點，台中是首座展示中心，未來也希望透過實體展示，與台灣建築師及室內設計師交流。Febal Casa擁有逾60年家具設計與製造經驗，2009年加入哥倫比尼集團（Colombini Group）。集團總裁兼首席設計長Emanuel Colombini表示，集團1965年在聖馬利諾創立，早期供應羅馬涅海岸飯店家具，1990年代起擴大製造業務。此次在台灣設立展示中心，是集團拓展亞洲市場的一步。品牌近年也將建築設計引入家具。與札哈・哈蒂創立的建築事務所合作開發的「ONDA」系列，以亞得里亞海的波浪為靈感，結合專利金屬效果背漆熱熔玻璃工藝，將充滿生命力的流體雕塑線條融入中島廚房與邊櫃設計，打破傳統家具的靜態框架。此外，2022年品牌與建築師丹尼爾・里伯斯金合作的「Capsule LIBESKIND022」系列，將其擅長的立體幾何語彙融入家具設計，透過富有層次的門板紋理與光影變化，讓表面隨著光線照射角度呈現不同的視覺效果，將前衛建築美學轉化為兼具藝術感與實用機能，展現Febal Casa跨界設計與工藝的創新實力。