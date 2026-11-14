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洛杉磯道奇隊在今年休賽季的牛棚保衛戰再度傳來警報！過去多年扛起道奇牛棚勝利組與終結者大旗的32歲右投菲利普斯（Evan Phillips），正式與亞特蘭大勇士隊簽下一紙3年總值3500萬美元（約合新台幣11.3億元）的複數年合約，重返2015年選秀會最初挑中他的母隊懷抱。美媒指出，在道奇先發輪值傷兵頻傳、牛棚長期超負荷運轉之際，菲利普斯的離去不僅宣告一個時代的落幕，更將對道奇2027年賽季的投手戰力佈局投下巨大變數。美媒《Roundtable》記者阿羅約（Anthony Arroyo）撰文深度剖析這筆重磅簽約。回顧菲利普斯在洛杉磯的傳奇軌跡，堪稱道奇棒球營運部門「點石成金」的最高代表作。2021年，當時在大聯盟載浮載沉、苦無穩定出賽定位的菲利普斯，透過讓渡名單（Waivers）被道奇網羅；經過道奇投手實驗室改造他的橫掃滑球（Sweeper）後，他瞬間蛻變成全聯盟最具宰制力的後援魔王。在加入道奇的前四個賽季中，他瘋狂累積更令道奇球迷難以忘懷的，是他在十月季後賽無懈可擊的「大心臟」表現。效力道奇期間他五度隨隊征戰季後賽，在張力最窒息的十月戰場上這段美好的合作關係在2025年遭遇重大考驗，菲利普斯因手肘傷勢被迫接受韌帶重建手術（Tommy John手術），宣告長期脫離戰線。去年休賽季，道奇制服組在戰術考量下先對他執行不續約（Non-tender），隨後立刻以一份1年650萬美元的合約將他簽回，給予他最完整的復健照料並耐心等待他重返投手丘。進入2026年賽季，傷癒復出的菲利普斯在開季初期雖然經歷短暫的控球與球威適應期、表現略顯起伏，但隨著球季推進狀態急遽加溫，，更在今年十月季後賽再度展現招牌大心臟，主投3局力保不失分，向全大聯盟宣告滿血回歸。然而，這份完美的復出成績單也徹底推高了他的市場身價。季末恢復自由身後，面對亞特蘭大勇士端出的3年3500萬美元誠意報價，菲利普斯最終選擇重返11年前選中自己的老東家。對於菲利普斯的離去，記者阿羅約直言這是道奇牛棚一個重要篇章的終結：「他在大聯盟苦苦掙扎後加盟道奇，最終成長為球隊最不可或缺的後援支柱之一，他的離開對洛杉磯而言無疑是一記沉重打擊。」