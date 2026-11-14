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輝達（Nvidia）共同創辦人兼原執行長黃仁勳宣布離任，令輝達股價持續承壓，週五再下跌2%並拖累大盤，13日美股主要指數雖然漲跌互現，但除了道瓊工業指數微漲以外，其它皆收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，陸續有國際銀行券商將輝達的評級下調，認為在該公司制定「有持久性的接班計劃」之前，股價將持續低迷。Globalt Investments的分析家馬汀（Thomas Martin）坦言，尋找新任CEO的過程很耗時，期間會給公司帶來更大的不確定性，包含融資安排將如何發展、企業與供應商和客戶的關係等等。甚至有分析指出，黃仁勳的離開，可能給股市帶來20%的回調區間。金融顧問公司貝雅（Baird）的梅菲爾德（Ross Mayfield）認為，儘管輝達股價已經反映了大部分的痛苦，但他仍預期未來還會出現波動，無論輝達的最新走向如何，投資人都會繼續將資金轉向非AI領域的板塊。何況，在有關黃仁勳的爭議曝光前，甚至在美國期中選舉前，晶片股就已經在承壓了：「市場早就在擔心民主黨會橫掃大局，也擔心這些資本支出（AI）能否帶來回報。」13日收盤，美股道瓊工業指數上漲50.46點或0.10%，報52347.55點；那斯達克指數下跌229.82點，或0.91%，報25136.27點；標普500指數下跌30.73點或0.40%，報7561.67點；費城半導體指數下跌360.35點或3.43%，報10146.32點。焦點個股部分，輝達當天股價經歷了「先彈後跌」，盤中跌幅一度達到4.7%，收盤時跌幅雖然縮小至2%，但本週已累計急跌約12.8%。