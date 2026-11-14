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隨著掌舵33年的執行長黃仁勳卸任，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的接班布局，引發全球科技市場關注。英國《金融時報》（Financial Times）引述知情人士報導，輝達董事會已接觸安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），將他列為潛在人選之一。不過，輝達董事會隨後向美國財經媒體《CNBC》澄清，目前仍在挑選負責遴選的顧問公司，尚未正式接洽任何候選人。根據《CNBC》報導，輝達董事會在週五發布的聲明指出，公司正在進行執行長遴選顧問公司的挑選程序，尚未正式與任何潛在人選接觸。董事會強調，無論是內部或外部人選，目前針對個別候選人的揣測，都還言之過早。黃仁勳卸任後，輝達已先安排財務長克雷斯（Colette Kress）暫代執行長一職，知情人士透露，克雷斯接任後，已於美國當地時間週四下午，在加州聖塔克拉拉的總部，首次與公司高階主管召開會議。外部接班人選方面，《金融時報》點名的哈斯，過去曾在輝達任職7年，歷任多項職務，包括運算產品事業部副總裁。2013年他離開輝達，加入日本軟銀旗下的英國晶片設計公司安謀（Arm），並於2022年升任執行長。由於熟悉輝達的企業文化，也具備半導體產業管理經驗，因此被列入外界關注的接班人選之一。不過，哈斯是否真的有意接掌輝達，目前仍不明朗。《金融時報》引述知情人士稱，輝達董事會已接觸哈斯，後者則表示尚未正式接洽任何候選人，雙方說法仍有待進一步釐清。除了接班問題，黃仁勳的卸任，也伴隨私人關係爭議及國家安全調查。《CNBC》指出，輝達日前已委託知名的律師事務所「沃奇爾·立普頓」（Wachtell Lipton），調查黃仁勳是否曾經成為外國情報行動的目標。此前，多家媒體報導，黃仁勳與不只一位女性有婚外情，包括一位叫做黃樂（Alice Huang）的中國商業女性，該女疑似與中國情報機構有關。美國聯邦眾議院3個委員會以及參議院銀行委員會，都已要求黃仁勳分別於本月和下個月，出席說明情況的聽證會，即便他已卸下在輝達的所有職務。原文連結：