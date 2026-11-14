我是廣告 請繼續往下閱讀

穆雷公開賣我 CBS預測三大下家

紐奧良鵜鶘隊後衛穆雷（Dejounte Murray）正式拋出2026-27賽季NBA第一枚「賣我」震撼彈，不仅向球團申請交易，更公開轉發相關報導，幾乎是甘冒遭聯盟罰款的風險也要離開紐奧良。隨著穆雷在鵜鶘的處境徹底決裂，美國媒體《CBS Sports》記者山姆奎因（Sam Quinn）隨即分析指出，考量到穆雷近年傷病史與低迷身手，他的交易價值已跌至谷底，最可能透過「問題合約互換」的模式尋求解套，並點名鳳凰城太陽、邁阿密熱火與夏洛特黃蜂為三大潛在下家；知名球評比爾西蒙斯（Bill Simmons）更直接高喊，太陽與鵜鶘應該立刻向聯盟總裁提交穆雷與格林（Jalen Green）互換的交易案。回顧穆雷自2024年休賽期加盟鵜鶘後的表現，可謂災難一場。首季他僅打31場便遭遇阿基里斯腱斷裂重傷，本季復出後雖站穩先發，但鵜鶘在他出賽的9場比賽中僅拿下1勝8負，且他在場時球隊每百回合淨負對手超過14分，不僅投籃手感冰冷（場均13.4分、4.4助攻），昔日在聖安東尼奧馬刺時期引以為傲的防守威懾力也已不復見。加上鵜鶘近期吞下4連敗、前役慘輸布魯克林籃網後連當家球星威廉森（Zion Williamson）都公開要求全隊「照鏡子反省防守態度」，穆雷與球團的矛盾也徹底攤在陽光下。針對穆雷的下一步，美媒點出以下三個最合理的潛在落腳處：據資深記者克里斯海恩斯（Chris Haynes）報導，太陽是第一支公開對穆雷展現興趣的球隊，主因在於陣中缺乏純控衛已引發更衣室不滿。太陽本季在凱文杜蘭特（Kevin Durant）交易案中換回的前榜眼杰倫格林表現宛如災難，他在場時太陽淨效率值低至負15.7，下場後卻暴增至正10.2，完全無法提供德文布克（Devin Booker）所需的組織串聯。名嘴比爾西蒙斯便在社群平台直言：「現在就打電話給聯盟總裁完成格林與穆雷的互換吧，還等什麼週末？」兩人下季皆握有球員選項（格林3600萬美元、穆雷3000萬美元），雖然向來精打細算的鵜鶘可能會要求太陽貼補選秀權來彌補薪資差額，但這筆交易能讓鵜鶘扶正二年級生傑瑞邁亞菲爾斯（Jeremiah Fears）擔任主控，太陽也能獲得心儀的後場指揮官，堪稱各取所需。熱火在交易來揚尼斯阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）後，前狀元郎安德魯威金斯（Andrew Wiggins）完全無法融入以「字母哥」為核心的體系，本季場均得分跌破9分，攻防兩端皆創生涯新低；同時熱火也急需一名具備自主創造投籃能力的後衛。在資產已大量梭哈的情況下，熱火若用威金斯單換穆雷，無異於賭一把「熱火文化」能讓這位前全明星後衛重獲新生。對鵜鶘而言，威金斯本季薪資雖超過3000萬美元可完美匹配合約，但下季年薪將大幅降至1630萬美元，不僅能幫鵜鶘省下大筆開銷，若威金斯能在傳統體系中反彈，也能讓鵜鶘更放心地兜售赫伯特瓊斯（Herb Jones）或特雷墨菲（Trey Murphy III）來換取選秀權。黃蜂在送走拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）後，本指望靠著科比懷特（Coby White）與康克努佩爾（Kon Knueppel）撐起進攻，不料兩人傷病不斷，導致黃蜂開季至今進攻效率、失誤率與真實命中率全數敬陪末座。雖然穆雷不擅長投三分的球風與黃蜂體系並不相符，但他至少能提供穩定的控場能力，幫助球隊建立評估年輕球員的基準線。更重要的是，黃蜂手握交易鮑爾所產生的4080萬美元交易特例，且距離豪華稅線仍有近3000萬美元空間，是全聯盟少數能直接吃下穆雷合約、提供鵜鶘實質薪資解套的球隊。不過黃蜂絕不會白白接手穆雷下季的球員選項，鵜鶘勢必得附上首輪選秀權作為補償，才有機會促成這筆交易。