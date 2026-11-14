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美國輝達（NVIDIA）風暴持續擴大，隨著前任執行長黃仁勳捲入婚外情、中國情報活動爭議，美國政府內部，對於AI晶片出口中國的政策分歧也浮上檯面。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）公開質疑，商務部為何遲遲不管制涉嫌協助晶片轉運中國的新加坡企業Megaspeed。同時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）家族經營的金融公司「Cantor Fitzgerald」，與輝達及其合作夥伴的多項商業往來，也開始被逐一檢視。貝森特週五接受CNBC節目《Squawk Box》訪問時表示，財政部、國防部、國務院、美國貿易代表署，數月前就已支持將Megaspeed列入美國政府實體清單，限制其取得美國技術及產品。不過，相關出口管制是由商務部負責執行，將問題指向盧特尼克掌管的部門，表示外界應向商務部了解內部處理進度。這番談話也呼應美媒《Axios》先前的報導，踢爆貝森特上週曾在白宮戰情室當面質問盧特尼克，為何遲遲不對涉嫌將輝達先進AI晶片輸中的企業實施出口限制。貝森特強調，美國總統川普（Donald Trump）已明確表示，中國不應取得輝達高階晶片，若有任何晶片透過非法管道流入中國，都令人無法接受，因為這不僅削弱美國企業在AI競賽中的優勢，也可能讓中國取得技術上的利益。貝森特還將矛頭進一步指向輝達本身，質疑該公司是否充分了解客戶背景、是否建立足夠嚴格的審查機制，確保晶片沒有透過空殼公司或中間商，流入不該流入的市場，提醒調查不應只停留在黃仁勳的私人爭議，也要釐清輝達是否善盡客戶審查責任、公司內部是否有人要為晶片流向的問題負責。《CNBC》另一篇調查報導，則將焦點轉向盧特尼克家族的金融事業。盧特尼克過去曾掌管華爾街金融公司Cantor Fitzgerald，出任商務部長後，將相關持股透過信託，轉移給2名兒子布蘭登（Brandon Lutnick）、凱爾（Kyle Lutnick），由2人接手經營。《CNBC》調查發現，Cantor Fitzgerald過去持有大量輝達股票，也持續參與輝達AI產業生態系相關企業的融資交易。該公司持有的輝達股票數量，從2025年9月約350萬股，降至2026年3月底約178萬股，減少近一半。不過，Cantor Fitzgerald的持股結構，包含替客戶交易所產生的避險部位，不能直接將持股減少，解讀為公司自行出脫股票。該公司也向《CNBC》表示，部分申報持股是機構市場常見的客戶交換交易避險部位，並非單純的自有投資。除了股票持倉，Cantor Fitzgerald與輝達合作夥伴的融資往來也受到關注。2026年5月，輝達宣布與澳洲雲端運算業者IREN簽訂34億美元、為期5年的合作合約，並取得最高21億美元的投資權利。同月，IREN發行可轉換公司債，最終募得30億美元，Cantor Fitzgerald即是承銷團成員之一。此外，Cantor Fitzgerald也曾協助AI基礎建設業者Lancium安排6億美元融資，支持其在美國德州興建資料中心。後續輝達宣布投資Lancium 20億美元，取得約20%股權，進一步凸顯Cantor Fitzgerald與輝達AI產業鏈之間的商業連結。這些往來引發外界關注，盧特尼克在擔任商務部長、參與美國晶片出口政策決策期間，他的家族金融事業，是否可能受到相關政策影響。美國前白宮首席倫理律師潘特（Painter）向《CNBC》表示，目前沒有證據證明，盧特尼克曾向家人或Cantor Fitzgerald，透露非公開的政府資訊，但這些往來確實容易讓外界產生利益衝突的觀感：「情況看起來不太妙...他（盧特尼克）和兒子們的談話最好都是關於公開訊息的。」《CNBC》也特別指出，目前沒有證據顯示，盧特尼克的兒子們，事先就掌握了政府對於黃仁勳的情報疑慮，也沒有證據證明Cantor Fitzgerald減持輝達股票與政府的警告有關，更無法證明該公司的商業利益，有影響盧特尼克的政策決定。面對相關質疑，川普政府目前仍公開支持盧特尼克，白宮官員表示，總統對這名商務部長維持「完全信任」。不過，美國國會已持續追查輝達晶片出口中國的相關問題。參議員華倫（Elizabeth Warren）等人，要求政府保留涉及晶片出口及情報警告的紀錄，參議院銀行委員會也已要求黃仁勳、盧特尼克，出席下個月的聽證會。原文連結：