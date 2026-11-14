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波士頓紅襪隊在休賽期補強打線的第一槍正式打響！根據ESPN知名記者傑夫帕桑（Jeff Passan）報導，紅襪隊已與剛隨密爾瓦基釀酒人隊奪下世界大賽冠軍的一壘手傑克鮑爾斯（Jake Bauers）達成合約協議，雙方將簽下一份為期4年、總值5800萬美元（約合新台幣18.8億元）的複數年合約。這不僅是31歲的鮑爾斯職業生涯首張長約，更讓原本預期他會接受釀酒人2315萬美元合格報價的各隊高層大感意外。由於這份合約總額超過5000萬美元，且釀酒人屬於收益分享受惠球隊，釀酒人將在明年選秀會獲得首輪結束後與競爭平衡A輪之間的補償選秀籤。紅襪隊本季雖然連續第二年闖進季後賽，但進攻火力疲軟的問題始終無解，整季團隊得分僅排全聯盟第23名，預期加權上壘率（xwOBA）也只排第22名，最終在美聯外卡系列賽遭宿敵紐約洋基隊兩戰橫掃，且兩場比賽合計僅攻下2分。除了期待傷癒復出的羅曼安東尼（Roman Anthony）與柯蒂斯米德（Curtis Mead），以及大聯盟頂級游擊新秀富蘭克林阿里亞斯（Franklin Arias）在2027年帶來火力挹注外，紅襪球團也火速出手搶下鮑爾斯。儘管紅襪陣中一壘手威爾森康崔拉斯（Willson Contreras）還有1年合約且球團打算留人，但具備優異上壘能力與長打火力的鮑爾斯，不僅能與康崔拉斯輪替一壘，更能直接填補指定打擊（DH）的火力空缺。鮑爾斯在2026年賽季迎來生涯大爆發，全年繳出打擊率2成66、上壘率3成89、長打率4成84的亮眼成績單，敲出全隊最多的26發全壘打與86分打點，上壘率高居全大聯盟第3（僅以千分之一之差與國聯上壘王擦肩而過）、加權上壘率（wOBA）排名第6，並同時寫下安打（127支）、得分（93分）、保送（94次）、整體攻擊指數（OPS .874）與長打數（50支）等多項生涯新高。此外，他本季還曾客串46場角落外野，同時入圍國聯一壘手與工具人銀棒獎最終決選名單。進入季後賽後，鮑爾斯更成為釀酒人奪冠的關鍵英雄。在國聯冠軍賽四戰橫掃洛杉磯道奇隊的系列賽中，他繳出打擊率2成86、貢獻6分打點的表現，榮膺國聯冠軍賽MVP。其中第2戰第3局，他與道奇王牌山本由伸纏鬥12球選到保送擠成滿壘，隨後克里斯蒂安葉立奇（Christian Yelich）敲出超前2分打點安打並將山本打退場；第3戰第7局，他更在與賽揚左投布萊克史奈爾（Blake Snell）對決的第11球，轟出飛行距離達412英尺的超前兩分砲，成為今年季後賽最經典的打席之一。更令人動容的是鮑爾斯宛如電影般的逆襲人生。在2026年開季前，他生涯累積勝利貢獻值（WAR）為負1.2，先後效力過坦帕灣光芒、克里夫蘭守護者、西雅圖水手與紐約洋基。2024年他在釀酒人僅打出1成99打擊率並在季後遭到不續約（Non-tender），一度萌生退休念頭；直到得知妻子蘿倫（Lauren）懷上第二胎，為了替家人保住醫療保險，他才咬牙簽下小聯盟合約重返釀酒人。2025年9月初他的打擊率仍不到1成88，直到他決定不再過度鑽牛角尖、專注於當下後，他在最後19場比賽狂敲3成78打擊率，並將這股火燙手感一路延續至2026年。雖然30歲才迎來生涯年並不常見，但根據大聯盟Statcast進階數據顯示，鮑爾斯的強勁擊球率（PR 94）、揮棒速度（PR 93）、追打壞球率（PR 93）與保送率（PR 98）全數高居聯盟頂尖水準，且身為左打的他本季面對左投同樣繳出2成67／3成75／5成26的出色打擊三圍，在季後賽甚至已無需進行左右投輪替。