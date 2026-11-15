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小孟老師分析今（15）日12星座運勢。牡羊座：工作：強大成功決心感情：散發溫柔香味財運：收到貴重禮物幸運色：亮紅色貴人：巨蟹小人：處女金牛座：工作：積極開拓事業感情：相親遇到正緣財運：放下心中偏見幸運色：黃色貴人：天蠍小人：射手雙子座：工作：解決客戶問題感情：強烈愛情桃花財運：相信自己直覺幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：牡羊巨蟹座：工作：爭取特殊待遇感情：愛情甜度提升財運：條理分散投資幸運色：藍色貴人：處女小人：天秤獅子座：工作：超越成就非凡感情：感情豐富甜美財運：建立良好信用幸運色：棕色貴人：牡羊小人：雙子處女座：工作：專業能力增強感情：充滿愛和關懷財運：買彩券有所獲幸運色：紫色貴人：雙魚小人：巨蟹天秤座：工作：長官慧眼賞識感情：低頭尋求原諒財運：投資持續賺錢幸運色：灰色貴人：魔羯小人：天蠍天蠍座：工作：等待同事救援感情：兩人關係緊張財運：可以獲得小財幸運色：亮紅色貴人：射手小人：水瓶射手座：工作：重回積極狀態感情：瀕臨感情危機財運：定期存款到期幸運色：綠色貴人：水瓶小人：魔羯魔羯座：工作：保持心情開朗感情：接受尊重對方財運：團結合作賺錢幸運色：灰色貴人：天秤小人：雙魚水瓶座：工作：反應能力快速感情：心心相印浪漫財運：逐步積累增值幸運色：紫色貴人：獅子小人：金牛雙魚座：工作：沉著把握機會感情：溫馨浪漫時光財運：瞭解把握機遇幸運色：紅色貴人：雙子小人：獅子