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今午後全台開始變天！下午出門記得帶雨具

下午起「短波槽」接連快速掠過，為各地帶來局部短暫陣雨的機率、氣溫下降。

▲今（14）日鋒面通過，全台灣午後開始變天，下午要出門記得要攜帶雨具。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

周日東北季風到氣溫續降！下周三第二波冷空氣襲台3天

不過到了下周三「另一波東北季風」再度南下影響

吳德榮強調，這波冷空氣能帶來的平地最低氣溫、約與剛過的那一波（12度）類似；不過屬期末模擬、需觀察模式調整。