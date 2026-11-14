全台午後變天！氣象專家吳德榮表示，今（14）日鋒面通過，上午雲量開始增加但仍然偏熱，不過午後「短波槽」接連快速掠過，各地降溫轉雨，明天白天起受到東北季風影響，北台灣開始轉涼；但到下周三第二波東北季風更強，冷空氣將襲台3天左右時間，溫度最低早晚可以下探到12度，民眾要特別留意氣溫變化。
今午後全台開始變天！下午出門記得帶雨具
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天上午各地雲量逐漸增加，但仍然偏熱；下午起「短波槽」接連快速掠過，為各地帶來局部短暫陣雨的機率、氣溫下降。
吳德榮說，今天各地的氣溫，北部18至31度、中部16至32度、南部18至33度、東部18至31度，各地午後開始要留意天氣變化，下午外出也要記得攜帶雨具。
周日東北季風到氣溫續降！下周三第二波冷空氣襲台3天
吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天（15日）白天起至下周一（16日），受東北季風影響北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，北台轉涼；下周二（17日）東北季風減弱、各地晴朗穩定，氣溫明顯回升。
不過到了下周三「另一波東北季風」再度南下影響，冷空氣會持續約2、3天，天氣明顯轉涼。吳德榮強調，這波冷空氣能帶來的平地最低氣溫、約與剛過的那一波（12度）類似；不過屬期末模擬、需觀察模式調整。
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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天上午各地雲量逐漸增加，但仍然偏熱；下午起「短波槽」接連快速掠過，為各地帶來局部短暫陣雨的機率、氣溫下降。
吳德榮說，今天各地的氣溫，北部18至31度、中部16至32度、南部18至33度、東部18至31度，各地午後開始要留意天氣變化，下午外出也要記得攜帶雨具。
吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天（15日）白天起至下周一（16日），受東北季風影響北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，北台轉涼；下周二（17日）東北季風減弱、各地晴朗穩定，氣溫明顯回升。
不過到了下周三「另一波東北季風」再度南下影響，冷空氣會持續約2、3天，天氣明顯轉涼。吳德榮強調，這波冷空氣能帶來的平地最低氣溫、約與剛過的那一波（12度）類似；不過屬期末模擬、需觀察模式調整。