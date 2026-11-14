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今年季中透過重磅交易從底特律老虎隊轉戰洛杉磯道奇隊的兩屆賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），在休賽期投身自由市場，據大聯盟官網資深記者費因桑德（Mark Feinsand）於美國時間13日引述消息人士報導，儘管道奇球團極力希望留住這位王牌左投，但雙方在合約年限上出現嚴重分歧。道奇傾向開出「短期高薪」合約，而史庫柏與知名經紀人波拉斯（Scott Boras）對此明確表達抗拒，一心追求打破投手史上最高總額紀錄的長約。目前球界普遍看好財力雄厚的紐約大都會隊已躍居史庫柏爭奪戰的最有力競爭者。道奇球團之所以對開出長約態度保留，主要考量到現行勞資協議將於12月1日到期，外界普遍預期聯盟將陷入封館危機，加上大聯盟官方正積極推動薪資上限制度。因此，道奇希望比照去年休賽期網羅外野手塔克（Kyle Tucker）的「4年總值2.4億美元」模式，以高額簽約金搭配球員跳脫選項的短期高薪合約留人。然而，史庫柏陣營完全不買單，他們直接將道奇日籍強投山本由伸在2023年簽下的「12年總值3.25億美元（約新台幣105億元）」投手史上最大約設為談判起跑線，要求報價總額必須超越此門檻才願意坐上談判桌。據美國《運動畫刊》網站《On SI》記者麥卡沃伊（Patrick McAvoy）分析，將於本月20日年滿30歲的史庫柏，雖然年齡條件與25歲赴美的山本由伸不同，更接近當年29歲與紐約洋基簽下9年3.24億美元的王牌柯爾（Gerrit Cole），因此最合理的合約長度預計落在8至9年之間。若史庫柏最終簽下一份8至9年、總額突破3.25億美元的破紀錄合約，平均年薪將高達3600萬至4000萬美元以上，在兼顧長約保障的同時，也寫下驚人的年均薪紀錄。消息指出，史庫柏本周已陸續與道奇、大都會、聖地牙哥教士及多倫多藍鳥等共計6支球隊進行會面。雖然教士隊也展現濃厚興趣，但考量到球隊補強需求多元，教士更傾向將資金分散投資在多名球員身上，而非孤注一擲；反觀本季先發輪值前6局責失分高居全聯盟第7多的大都會，急需頂級王牌坐鎮，且老闆科恩（Steve Cohen）向來不吝於砸重金搶人。