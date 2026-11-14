韓國主廚鄭智善與日本主廚川越達也領軍的料理競賽節目《開火開伙》分別由李玉璽、Dora謝雨芝擔任廚助，首日總決賽在台北圓山花博迎來第一天總決賽，指定食材為「
豆製品」，兩隊必須在兩小時內賣好賣滿。知名餐飲集團創辦人阿緯擔任美食神秘客， 握有關鍵10%營業額加碼，李玉璽的爸爸李亞明更驚喜現身試吃。
決賽火藥味重 Dora策略獲讚
為在總決賽搶下好彩頭，日本隊準備奢華食材「龍蝦」，推出「
炙燒龍蝦佐豆皮豆漿味噌」與「和風肉豆腐丼」。龍蝦烹調過程， 濃郁香氣吸引排隊的民眾，紛紛升級購買千元套餐，開賣一小時內8 0份龍蝦便全數完售。
面對鄭智善的超高人氣與懸殊的排隊人潮，川越達也一度感到在意，Dora立刻信心喊話：「 現在輸贏不是重點， 這兩天過後台灣人可能再也吃不到你做的料理了，我們就全力以赴， 讓台灣人都記得川越達也料理的味道！」為爭取更多客人，Dora 靈機一動，提議推出「一口試吃」，果然擄獲台灣人味蕾， 新增十幾組客人前來排隊， 川越達也主廚都忍不住大讚朵拉的精準策略。
李亞明偷排隊 第一次吃到兒子李玉璽做的菜
總決賽現場，兩位廚助李玉璽、Dora的家人驚喜現身打氣。
李玉璽的爸爸李亞明親自排隊品嚐兒子手藝，直呼「 這輩子第一次吃他做的東西，邊吃邊感動」； 朵拉則是一看到媽媽與親友團，瞬間紅了眼眶，頻喊：「 我要忙結帳不能哭啦！」
阿緯要楊銘威請辭總幹事 鬥嘴互動有趣
擔任美食評論家的阿緯，
最後做出精彩總結，獲得眾人稱讚，他透露今天觀察楊銘威， 調侃他：「你總幹事就做到今天！」 隨即脫掉楊銘威的總幹事背心準備篡位，朵拉跟著起鬨：「 我們換總幹事了！」楊銘威立刻回擊：「換你（阿緯） 介紹我是另一個餐飲集團的。」一來一往讓全場笑翻。
本週六(11/14)因TVBS 42頻道全球獨家電視直播K-POP年度盛典《MMA2026頒
獎典禮》（Melon Music Awards），《開火開伙》調整為週六晚間9點於TVBS 42頻道首播，晚間12點在Netflix、中華電信MOD、 Hami Video影劇館+、LINE TV、CATCHPLAY+、Singtel TV劇樂酷上架。每週日晚間8點於台視播出；每週五晚間9點緯來 綜合台也能看到。
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為在總決賽搶下好彩頭，日本隊準備奢華食材「龍蝦」，推出「
總決賽現場，兩位廚助李玉璽、Dora的家人驚喜現身打氣。
擔任美食評論家的阿緯，
本週六(11/14)因TVBS 42頻道全球獨家電視直播K-POP年度盛典《MMA2026頒