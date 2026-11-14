韓國主廚鄭智善與日本主廚川越達也領軍的料理競賽節目《開火開伙》分別由李玉璽、Dora謝雨芝擔任廚助，首日總決賽在台北圓山花博迎來第一天總決賽，指定食材為「豆製品」，兩隊必須在兩小時內賣好賣滿。知名餐飲集團創辦人阿緯擔任美食神秘客，握有關鍵10%營業額加碼，李玉璽的爸爸李亞明更驚喜現身試吃。

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決賽火藥味重　Dora策略獲讚

為在總決賽搶下好彩頭，日本隊準備奢華食材「龍蝦」，推出「炙燒龍蝦佐豆皮豆漿味噌」與「和風肉豆腐丼」。龍蝦烹調過程，濃郁香氣吸引排隊的民眾，紛紛升級購買千元套餐，開賣一小時內80份龍蝦便全數完售。

面對鄭智善的超高人氣與懸殊的排隊人潮，川越達也一度感到在意，Dora立刻信心喊話：「現在輸贏不是重點，這兩天過後台灣人可能再也吃不到你做的料理了，我們就全力以赴，讓台灣人都記得川越達也料理的味道！」為爭取更多客人，Dora靈機一動，提議推出「一口試吃」，果然擄獲台灣人味蕾，新增十幾組客人前來排隊，川越達也主廚都忍不住大讚朵拉的精準策略。

▲《開火開伙》總決賽首日在台北圓山花博登場，火藥味十足。（圖／TVBS）
▲《開火開伙》總決賽首日在台北圓山花博登場，火藥味十足。（圖／TVBS）
李亞明偷排隊　第一次吃到兒子李玉璽做的菜

總決賽現場，兩位廚助李玉璽、Dora的家人驚喜現身打氣。李玉璽的爸爸李亞明親自排隊品嚐兒子手藝，直呼「這輩子第一次吃他做的東西，邊吃邊感動」；朵拉則是一看到媽媽與親友團，瞬間紅了眼眶，頻喊：「我要忙結帳不能哭啦！」

▲ 阿緯受邀擔任神秘客美食評論家，掌握10％的營業額分數。（圖／TVBS）
▲ 阿緯受邀擔任神秘客美食評論家，掌握10％的營業額分數。（圖／TVBS）
阿緯要楊銘威請辭總幹事　鬥嘴互動有趣

擔任美食評論家的阿緯，最後做出精彩總結，獲得眾人稱讚，他透露今天觀察楊銘威，調侃他：「你總幹事就做到今天！」隨即脫掉楊銘威的總幹事背心準備篡位，朵拉跟著起鬨：「我們換總幹事了！」楊銘威立刻回擊：「換你（阿緯）介紹我是另一個餐飲集團的。」一來一往讓全場笑翻。

本週六(11/14)因TVBS 42頻道全球獨家電視直播K-POP年度盛典《MMA2026頒獎典禮》（Melon Music Awards），《開火開伙》調整為週六晚間9點於TVBS 42頻道首播，晚間12點在Netflix、中華電信MOD、Hami Video影劇館+、LINE TV、CATCHPLAY+、Singtel TV劇樂酷上架。每週日晚間8點於台視播出；每週五晚間9點緯來綜合台也能看到。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...