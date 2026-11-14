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美國公共系統接連傳出異常！美國聯邦航空總署（FAA）才因空中交通管制通訊故障，下令全美機場暫停航班起飛，美國國家氣象局（NWS）也在同一天通報全國性網路及通訊問題，但目前尚無證據顯示，2起故障存在直接關聯。綜合外媒報導，FAA於美東時間13日發布全國性停飛命令，原因是「多個空中交通管制中心發生通訊異常」，影響全美22個區域航空交通管制中心。基於飛安考量，當局要求全美機場暫停航班起飛，直到另行通知。美國交通運輸部長達菲（Sean Duffy）證實，FAA技術人員已展開調查，當時已在空中的飛機，仍可繼續飛往目的地並降落，但地面航班無法起飛。根據航班追蹤網站FlightAware統計，近7000架次航班受到延誤或取消影響，大批旅客行程被打亂。航空交通大亂之際，美國國家氣象局也通報全國性網路及通訊問題，當天部分官方網站及氣象服務受到影響，民眾可能無法正常讀取最新預報，甚至看到過期資料。NWS技術人員已著手排除故障，當局強調，這並不代表全美氣象預報全面停止，各地氣象辦公室仍持續發布天氣預報、警戒及警報，部分氣象資訊也能透過其他外部平台取得。2起事件接連發生，引發外界對於網路攻擊的揣測。美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）表示，目前沒有證據顯示，事件涉及惡意攻擊，確切原因仍有待進一步釐清。聯邦調查局（FBI）已開始調查，這波大規模系統中斷，是否由軟體更新失敗所引起。值得注意的是，前一天才剛發生微軟大規模服務故障，Outlook、Teams及Microsoft 365等服務，一度無法正常使用，全球大量用戶受到影響，但目前不確定是否與FAA、NWS的事件有關。原文連結：