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今天午後開始炸雷雨「西半部雨勢最大」！周日東北季風接著來

中南部轉局部短暫陣雨或雷雨天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，西半部有局部較大雨勢機率。

今天白天溫度比昨天略降低，各地氣溫約為19度至29度之間。周日起第一波東北季風到來，一路影響到下周一（16日）

▲今（14）日鋒面通過，全台灣午後開始變天，下午要出門記得要攜帶雨具。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

2波東北季風接力「溫度溜滑梯」！下周四低溫下探15度

下周四（19日）至下周五（20日）中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚也涼，低溫預測，中部以北、宜蘭、花蓮及金門15至17度