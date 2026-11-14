中央氣象署今（14）日表示，今天鋒面通過，全台有雨，上午起降雨機率逐漸提高，中南部轉局部陣雨或雷雨，其中西半部要防較大雨勢。明天起2波東北季風接力，尤其下周三開始第二波東北季風強度比較強，低溫下探15度，溫度採滑梯式降溫，民眾冬衣要預先準備好拿出來穿！
今天午後開始炸雷雨「西半部雨勢最大」！周日東北季風接著來
氣象署提到，今天鋒面在台灣附近形成並通過，天氣明顯轉變，清晨各地仍多雲到晴，但上午起各地雲量逐漸增多，降雨機率提高，中南部轉局部短暫陣雨或雷雨天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，西半部有局部較大雨勢機率。
氣象署說，隨著雲量增多且下雨，今天白天溫度比昨天略降低，各地氣溫約為19度至29度之間。周日起第一波東北季風到來，一路影響到下周一（16日），北部、東北部及東部天氣稍轉涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
2波東北季風接力「溫度溜滑梯」！下周四低溫下探15度
直到下周二東北季風減弱，全台各地溫度稍微回升，不過到了下周三（18日）另一波東北季風再增強，氣象署表示，這波東北季風比較強，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。
氣象署指出，下周四（19日）至下周五（20日）中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚也涼，低溫預測，中部以北、宜蘭、花蓮及金門15至17度，南部、台東及澎湖19至20度，馬祖14至15度；高溫部分，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖18至22度，南部、台東及澎湖24至26度，一直要到下周六（21日）氣溫才會逐漸回升。
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氣象署提到，今天鋒面在台灣附近形成並通過，天氣明顯轉變，清晨各地仍多雲到晴，但上午起各地雲量逐漸增多，降雨機率提高，中南部轉局部短暫陣雨或雷雨天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，西半部有局部較大雨勢機率。
氣象署說，隨著雲量增多且下雨，今天白天溫度比昨天略降低，各地氣溫約為19度至29度之間。周日起第一波東北季風到來，一路影響到下周一（16日），北部、東北部及東部天氣稍轉涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
直到下周二東北季風減弱，全台各地溫度稍微回升，不過到了下周三（18日）另一波東北季風再增強，氣象署表示，這波東北季風比較強，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。
氣象署指出，下周四（19日）至下周五（20日）中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚也涼，低溫預測，中部以北、宜蘭、花蓮及金門15至17度，南部、台東及澎湖19至20度，馬祖14至15度；高溫部分，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖18至22度，南部、台東及澎湖24至26度，一直要到下周六（21日）氣溫才會逐漸回升。