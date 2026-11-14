美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），傳出下週將在中國廣東省深圳市，舉行三方會談。而近期捲入中國間諜、婚外情醜聞，辭去輝達（NVIDIA）執行長職務的黃仁勳，因為過去與川普關係密切，也曾隨同川普訪問中國，讓這場美中俄峰會，意外增添一個話題：黃仁勳是否也會成為討論焦點？
根據《紐約郵報》獨家報導，川普預計於19日APEC峰會期間，在深圳與習近平、普丁舉行三方會談，可能會聚焦制定新的核武管制協議，也不排除觸及北韓、伊朗戰爭等議題。
值得注意的是，黃仁勳過去一直是川普在科技產業的重要盟友，不僅曾多次與川普會面，也曾隨同美國總統訪問中國，並積極遊說美國政府，放寬輝達先進AI晶片的出口限制。
然而，黃仁勳近日因為與中國商業女性黃樂（Alice Huang）出軌，加上黃樂被美國情報部門懷疑涉及中國間諜活動，已在美國引發政治風暴，不只黃仁勳黯然辭去輝達所有職務，事件也讓美國國會開始關注輝達晶片非法流向中國、川普政府對於出口管制是否放水等問題。
川普9日在談及黃仁勳風波、轉述對方「完全不知道黃樂是間諜」時，也曾預告下週在深圳APEC峰會，他與中國國家主席習近平會面時，對方「一定會問這件事」。
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值得注意的是，黃仁勳過去一直是川普在科技產業的重要盟友，不僅曾多次與川普會面，也曾隨同美國總統訪問中國，並積極遊說美國政府，放寬輝達先進AI晶片的出口限制。
然而，黃仁勳近日因為與中國商業女性黃樂（Alice Huang）出軌，加上黃樂被美國情報部門懷疑涉及中國間諜活動，已在美國引發政治風暴，不只黃仁勳黯然辭去輝達所有職務，事件也讓美國國會開始關注輝達晶片非法流向中國、川普政府對於出口管制是否放水等問題。
川普9日在談及黃仁勳風波、轉述對方「完全不知道黃樂是間諜」時，也曾預告下週在深圳APEC峰會，他與中國國家主席習近平會面時，對方「一定會問這件事」。