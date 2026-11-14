我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾薇兒分享一家三口大手握小手、以及親子鞋的合照，流露出滿滿的溫馨氛圍。（圖／翻攝自IG@avrillavigne）

42歲加拿大「搖滾天后」艾薇兒（Avril Lavigne）在昨（13）日透過IG驚喜宣布當媽好消息，還曬出與女兒的合照，甜喊小公主，火速引發熱議。除此之外，她也曬出一家三口大手握小手、與3人的親子鞋合照，引發外界開始狂猜生父身分。艾薇兒昨日驚喜宣布生下女兒的好消息，寫下：「我們超酷的迷你公主到了（Our Mini F--king Princess has arrived）」，並發出一家三口大手握小手的照片、以及艾薇兒溫柔抱著穿豹紋連身衣、戴著同款髮帶的愛女合照。除此之外，艾薇兒也分享了3雙放在滑板上的黑白棋盤格圖案的Vans親子鞋，雖然照片都是黑白色系，但流露出滿滿的溫馨感。然而，艾薇兒除了分享當媽喜訊外，沒有說到其他資訊，像是女兒的生日、以及感情狀況與伴侶身分等，目前外界所知她仍是未婚狀態，雖然在2023年與前未婚夫Mod Sun分手後，疑無縫接軌嘻哈歌手Tyga，還曾當眾熱吻，但在同年就傳出分手，之後艾薇兒也沒有傳出新戀情，因此讓大家忍不住狂猜孩子的生父到底是誰，意外引發熱議。事實上，艾薇兒曾在2024年5月登上Podcast節目《Call Her Daddy》時，分享自己的愛情觀，對主持人艾莉絲庫珀（Alex Cooper）坦承一直都處於認真穩定的戀愛關係，從沒體驗過隨意約會的方式。她還自信表示，如果自己站在別人立場，會非常願意跟自己交往，因為自己除了音樂外，還非常熱愛烹飪，平常也喜歡整理跟布置家裡，展現天后居家的一面。