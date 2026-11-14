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美國路易斯安那州紐奧良（New Orleans）的密西西比河（Mississippi River），13日發生驚險船難，一艘油輪突然撞上載有乘客的觀光郵輪，導致船身嚴重傾斜、進水，最後翻覆並部分沉入河中，船上超過180名乘客及船員一度陷入險境。幸好，在美國海岸防衛隊、消防人員、附近船隻緊急協助下，所有人全數獲救，無人死亡。紐奧良市長形容這場救援是「密西西比河上的奇蹟」，美國總統川普（Donald Trump）也親自發文，感謝第一線救援人員。綜合外媒報導，事故發生於當地時間13日中午12時30分左右，涉事油輪為「Atlantic Asphalt」，遭撞的觀光船則是美國郵輪公司（American Cruise Lines）旗下的「American Heritage」。事發時，American Heritage才剛停靠紐奧良港約2小時，準備讓乘客下船，沒想到突然被油輪撞上，造成船身進水，迅速向一側傾斜，最後翻覆在密西西比河中。現場畫面顯示，一部分乘客穿著救生衣落入河中，也有人緊抓船身及欄杆等待救援。附近拖船、工作船及其他船隻見狀，紛紛加入救援行動，協助將落水者救起。紐奧良市長莫雷諾（Helena Moreno）表示，當時被撞的郵輪上，有約180名-190名乘客及船員，全數確認獲救，沒有任何人失蹤或死亡，其中32人雖然被送往醫院治療，但都沒有生命危險。莫雷諾在記者會上形容，所有人都能平安獲救，是一場「密西西比河上的奇蹟」（Miracle on the Mississippi），也向參與救援的人員表達感謝。這起事故也引起美國總統川普關注，並在自家社群平台Truth Social發文，感謝美國海岸防衛隊、執法人員及第一線救援人員迅速應對，打下：「令人難以置信的是，竟然沒有任何人喪生」，並特別感謝路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry），稱讚他在這段令人煎熬的時期，展現「卓越的領導能力」。