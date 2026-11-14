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日澳大戰賽果（今日稍早） 台韓大戰賽果（今晚18：00） 韓國隊所需最少勝分差門檻（正規9局制） 最終冠軍戰晉級隊伍與局勢判定 日本 贏澳洲 1 分 韓國 勝 中華隊 韓國至少須贏中華隊 4 分 日本（3勝0敗）第一；台、韓、澳同為 1勝2敗，韓國靠 TQB 險勝晉級 日本 贏澳洲 2 分 韓國 勝 中華隊 韓國至少須贏中華隊 3 分 日本（3勝0敗）第一；台、韓、澳同為 1勝2敗，韓國靠 TQB 超車晉級 日本 贏澳洲 3 分 韓國 勝 中華隊 韓國至少須贏中華隊 2 分 日本（3勝0敗）第一；台、韓、澳同為 1勝2敗，韓國靠 TQB 反超晉級 日本 贏澳洲 4 分以上 韓國 勝 中華隊 韓國只要贏球（贏 1 分即可） 日本（3勝0敗）第一；韓國靠 TQB 取得優勢晉級決賽 日本 擊敗澳洲 中華隊 勝 韓國 — 日本（3勝0敗）與中華隊（2勝1敗）直接攜手闖進冠軍戰 澳洲 擊敗日本 韓國 勝 中華隊 無論贏幾分皆無效 日本與澳洲同為 2勝1敗直接晉級；台、韓同為 1勝2敗雙雙淘汰

在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）接連不敵澳洲與日本後，前兩屆皆闖進冠軍戰的傳統勁旅韓國隊，竟意外寫下隊史首次在亞冠賽預賽吞下「2連敗」墊底的難堪紀錄。今（14）日晚間6時正面交鋒中華隊，韓國已完全退無可退，韓媒《News1》更將這場台韓世仇對決形容為「攸關韓國棒球競爭力與顏面」的尊嚴保衛戰；然而，賽制現實是韓國今晚即便全力扳倒中華隊，晉級命運依然無法掌握在自己手中，必須看稍早「日本對澳洲」的勝負與分差臉色，才能透過對戰優質率（TQB）決定是否能奇蹟闖進決賽。回顧韓國隊在亞冠賽的歷史，2017年首屆與2023年第二屆賽事皆一路殺進最終冠軍戰，僅兩度在決賽惜敗地主日本、屈居亞軍。本屆賽事韓國高喊奪下隊史首冠的豪情口號，網羅金倒永等韓國職棒（KBO）新生代頂級重砲手組成豪華陣容，原本期待在東京巨蛋向全亞洲證明韓國年輕戰力的統治力。未料開賽後戰局卻徹底失控，韓國首戰以7：8遭到澳洲隊演出大逆轉，昨（13）日面對宿敵日本雖一度在8局上追成5：5平手，卻在8局下遭日本重砲轟出致勝三分砲，最終以5：9苦吞2連敗，在四隊中敬陪末座。韓國主流媒體《News1》在報導中嚴肅指出，這支被寄予厚望的韓國青年軍如今正站在「預賽3連敗全敗淘汰」的懸崖邊緣。無論最終是否還有一線晉級生機，今晚對陣中華隊的戰役早已超越單純的戰績排名，而是直接牽動韓國棒球國際競爭力與國家顏面的關鍵底線。回顧亞冠賽史，韓國在2017年與2023年兩屆賽事交手中華隊時，曾分別以1：0與6：0拿下勝利。然而，近年台韓兩國在一級國際賽的實力天秤早已徹底翻轉——中華隊先後在以及2026年世界棒球經典賽（WBC）接連正面扳倒韓國，也讓韓國媒體賽前不敢再將今晚的比賽視為十拿九穩的囊中物。今日賽程將先由日本與澳洲正面交鋒，晚間6時則迎來萬眾矚目的台韓大戰。對目前握有1勝1敗的中華隊而言，最乾脆、最痛快的劇本就是直接在場上堂堂正正擊敗韓國，便能將所有複雜的TQB數學公式全部拋諸腦後，以2勝1敗強勢搶下隊史首張亞冠賽冠軍戰門票。