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台灣「柔道男神」楊勇緯今（14）日凌晨在克羅埃西亞舉行的2026年札格雷布柔道大獎賽傳回捷報！名列男子60公斤級第2種子的楊勇緯，在壓軸金牌戰正面交鋒哈薩克好手巴基詹（Aman Bakytzhan），開賽雖先遭對手摔出一記半勝陷入落後險境，但他展現頂尖名將的超強抗壓心理素質，在正規時間終了前1分鐘祭出犀利「小內割」奇蹟追平比分，隨後更在長達超過7分鐘的黃金得分制（Golden Score）體能消耗戰中，成功迫使對手吞下第3次指導犯規，戲劇性上演大逆轉奪冠，強勢收下個人2026年國際賽首面金牌。回顧楊勇緯今年的國際賽征途，他在亞運與世界錦標賽兩大一級舞台皆遺憾止步銅牌戰、與頒獎台擦身而過，此次隨教練團遠征歐洲克羅埃西亞，目標正是突破低潮、重返榮耀巔峰。名列男子60公斤級第2種子的楊勇緯首輪享受輪空待遇，16強賽起便展現絕佳調整狀態。面對對手頑強抵抗，他在黃金得分制激戰近1分鐘後精準抓準重心空檔，施展招牌「巴投」取得有效分驚險開胡；8強戰對決德國好手海德（Maximilian Heyder），楊勇緯發揮行雲流水的立技銜接寢技攻勢，乾脆俐落拿下「一本勝」強勢晉級。關鍵4強準決賽，楊勇緯強碰2024年巴黎奧運銀牌得主、法國名將姆凱德茲（Luka Mkheidze），面對世界頂尖勁敵，楊勇緯毫無畏懼並主動搶攻，靠著一記快狠準的「小內割」率先取得關鍵有效分鎖定勝局，連過三關霸氣搶下決賽入場券。壓軸登場的金牌戰，楊勇緯與哈薩克強敵巴基詹展開高強度肉搏。開賽後巴基詹率先發動攻勢摔出一記半勝，讓楊勇緯陷入落後劣勢；然而歷經無數大賽洗禮的男神並未自亂陣腳，依然保持冷靜的節奏控制並持續施壓搶把位，終於在抓準時機，果斷施展一記致命的「小內割」取得半勝追平戰局，硬生生將比賽逼入黃金得分制延長賽。進入一分定生死的黃金得分制後，雙方體能皆逼近極限，展開長達的意志力拉鋸戰。楊勇緯在高度疲勞下依舊維持積極主動的進攻節奏，不斷透過假動作與搶手壓迫對手重心，最終成功迫使巴基詹因消極防守吞下第3次指導犯規（Shido）判負！裁判舉手宣告勝利的瞬間，楊勇緯正式揮別今年無緣頒獎台的陰霾，霸氣抱回2026年個人首座國際賽冠軍金盃。順利在克羅埃西亞賽場奪冠重拾信心後，他將於下週緊接著啟程前往日本展開高強度移地訓練，全力備戰12月5日至6日登場的，以及12月18日至20日舉行的年終封關大戰