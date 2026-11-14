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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日爆出外遇醜聞，對象還不僅一人，除了中國女間諜黃樂以外，還有自己的下屬、輝達醫療事業部副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）、以及另一名身分未爆出的女員工。黃仁勳也因此卸任執行長一職，並表示對妻子Lori Huang感到很抱歉。這也讓外界也開始猜Lori是否會離婚，還有人估算她若離婚可分走黃仁勳的2.5兆元家產，直呼：「每天花100萬，要6500多年才花得完。」黃仁勳爆出一系列外遇醜聞後，雖然妻子Lori至今未發聲，但外界也都猜測她是否會選擇離婚，還有人開始估算她若離婚可以分多少家產。由於黃仁勳身價根據《富比士》估算，上看新台幣5兆元，因此Lori有望分走一半的2.5兆元。黃仁勳若與Lori離婚的巨額賠償也引發外界討論，不少人都忍不住驚呼：「如果每天花100萬，要6500多年才花得完」、「錢多到花不完，真想體驗這種人生」、「好想要有這種煩惱…」、「這個婚離得好幸福。」至於為什麼外界推算Lori可拿到2.5兆元，主要是因為黃仁勳身價根據《富比士》估算，上看新台幣5兆元，而他早在1993年創辦輝達之前，就已與Lori結婚，加上他住的美國加州實行「夫妻共同財產制」，婚姻期間任一方所得財富，都應該與另一半平分。因此外媒才認為Lori若選擇離婚，黃仁勳將損失半數財產，也就是美金776億元（約新台幣2.5兆元）。