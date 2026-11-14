2026台灣國際茶業博覽會正在台北南港展覽館1館舉行，台中市和平區公所與和平區農會再度攜手，邀集在地茶農及業者以「梨山遇見好茶」為主題參展，共設13攤，並首推以高山茶製成的「大梨山茶氣泡飲」，吸引許多民眾品茶、與茶農交流及採購，人潮絡繹不絕。
台中市農業局股長劉仕弘表示，台中梨山茶種植面積約457公頃，年產量有276公噸。梨山茶產區海拔約1450至2500公尺，其中福壽山、新佳陽等茶區位於海拔約1800至2500公尺，日夜溫差大、水氣充足，茶樹生長期較長，茶香清雅、滋味甘醇，也較耐沖泡。這次參展集結不同茶區、茶種及製法，民眾可在同一展區細品各款茶風味，一次滿足需求。
今年有9家參展單位取得梨山茶產地證明標章。劉仕弘指出，和平區公所自2016年起推動這項標章，透過產地查核、農藥殘留檢驗及資料審查，讓消費者選購時可辨識茶葉來源。今年擴大參展，希望讓茶農直接與消費者及通路業者交流，為在地茶葉拓展銷路。
和平區農會總幹事蕭金木表示，農會考量年輕消費者對即飲產品的需求，將梨山茶做成氣泡飲，在保留茶香的同時帶出清爽口感，讓習慣購買即飲飲料的新世代也能品味高山茶新風味，擴大消費客群。
今年參展單位中，取得115年度梨山茶產地證明標章者包括保證責任臺中市佳陽合作農場、茗博茶業、遊香茶園、覓東茶悦樓、德玉茶園、古邁茶園、萬福茶園、梨山朝晟茶業及梨山石家庄茶園；另有天生茶業、新佳陽斯霧司茶業、玹頂茶莊等在地業者，以及臺中市和平區農會共同參與，共展出13攤。
「梨山遇見好茶」展區位於台北南港展覽館1館1樓I316。展期每日上午10時開放，13日至15日開放至下午6時，16日於下午5時閉展。民眾可線上申請免費入場券。
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和平區農會總幹事蕭金木表示，農會考量年輕消費者對即飲產品的需求，將梨山茶做成氣泡飲，在保留茶香的同時帶出清爽口感，讓習慣購買即飲飲料的新世代也能品味高山茶新風味，擴大消費客群。
「梨山遇見好茶」展區位於台北南港展覽館1館1樓I316。展期每日上午10時開放，13日至15日開放至下午6時，16日於下午5時閉展。民眾可線上申請免費入場券。