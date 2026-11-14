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▲曾峻岳2026年出賽48場奪25次救援成功，65次三振僅13次保送，生涯保送率僅7.9%展現絕佳控球。（圖／富邦悍將提供）

透過入札制度正式挑戰美國職棒大聯盟（MLB）的富邦悍將25歲王牌終結者曾峻岳（Jyun-Yue Tseng），在北美自由球員與國際入札市場的熱度持續升溫！美國知名體育網站《Last Word on Sports》（LWOS）匹茲堡海盜專欄作家萊特（Noah Wright）近日發表深度分析專文，公開向海盜制服組喊話，建議球團應積極評估網羅這位台灣火球右投，不僅能立即填補海盜牛棚中段戰力缺口，更能先讓他在低張力局面適應美職環境，逐步培養成未來接班比賽後段的終結者核心。萊特在專文中剖析海盜隊當前的投手陣容結構指出，海盜目前在比賽最後三局雖擁有終結者蒙哥馬利（Mason Montgomery），以及威佛（Luke Weaver）、拉米瑞茲（Yohan Ramirez）兩大布局投手坐鎮，前段勝利組看似穩固，但三名主力之外的牛棚人選卻極度缺乏完整的大聯盟實績支撐。根據數據顯示，在2026年賽季上半季截至6月底的統計中，海盜牛棚團隊防禦率高達、保送率飆升至、每局被上壘率（WHIP）更來到危險的，多項指標全面落入大聯盟後段班；尤其致命的是，海盜後援群在，牛棚頻頻放火成為拖垮球隊戰績的頭號元兇。反觀曾峻岳在2026年中職賽季為富邦悍將出賽48場，豪取25次救援成功，在面對199名打者中狂飆65次三振、僅出現13次保送，僅被敲36支安打、失掉9分自責分，展現出極致的壓制力與控球精準度。萊特分析指出，曾峻岳過去6個中職球季皆以專職後援身分出賽，生涯已累積91次救援成功與342次三振，且生涯保送率維持在極優異的7.9%。相較於許多必須在旅美後重新調整投球節奏的投手，他早已徹底適應短局數、高強度與頻繁登板的牛棚模式。在具體使用說明書上，萊特建議海盜教練團不必在開季就強迫曾峻岳直接扛下第8、9局的生死關頭，而是讓他先從切入大聯盟舞台，藉此逐步適應大聯盟比賽用球縫線、美職打者的揮棒攻擊策略以及頻繁的跨州飛行移動，再隨著賽季推進一步步賦予他更吃重的勝利組局數。由於海盜兩大布局投手威佛與拉米瑞茲，將分別在2027年與2028年球季結束後投身自由市場，若海盜能趁勢與年僅25歲的曾峻岳簽下一紙複數年合約，就等於提前鎖定了未來幾年比賽後段的接班人選。針對外界關注的合約行情，報導特別以日本明星左投松井裕樹作為亞洲終結者旅美的市場參照座標。松井於2023年底與聖地牙哥教士簽下5年總值2800萬美元合約，但他赴美前已在日職一軍累積長達10年資歷與236次救援成功，且左投身分在自由市場上本就具備高度稀缺性。值得一提的是，匹茲堡海盜向來是全大聯盟最熟悉台灣棒球的球團之一。自2009年以來，海盜球探部門便持續在台灣深耕並簽下多名台灣好手進入農場體系，對於台灣球員的訓練習慣、語言翻譯與文化融入已建立成熟配套。