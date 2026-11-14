黃仁勳離職風波持續延燒，這場原本聚焦輝達（Nvidia）及中國間諜疑雲的事件，如今也讓東南亞的新加坡，陷入外交與經貿兩難。英國《BBC》指出，新加坡長期憑藉開放、友善的商業環境，成為全球半導體貿易的重要樞紐，但隨著美中科技戰升溫，加上輝達晶片疑似透過當地企業轉向中國，讓這個一向強調「不選邊站」的城市國家，面臨越來越難維持的平衡。
輝達全球第二大營收結算中心 新加坡實際進口晶片卻不到1%
《BBC》報導，新加坡去年是輝達全球第二大營收結算中心，相關營收占比接近1/5，但實際進入新加坡的晶片卻不到1%，這是因為新加坡長期扮演亞洲企業採購、訂單轉運樞紐，許多企業透過當地安排訂單，再將產品運往其他市場。
隨著人工智慧（AI）產業快速擴張，新加坡近年也成為高階半導體晶片的重要交易中心。然而，美國自2022年起，限制先進晶片出口中國後，華府便持續關注中國企業是否利用新加坡等第三地，取得「受到出口管制的美國技術」。
Megaspeed便是美方關注的案例之一。該公司是輝達在東南亞最大的晶片買家之一，被懷疑透過設在馬來西亞、印尼及泰國的資料中心，讓中國企業取得輝達先進晶片的運算能力。不過，Megaspeed否認違法，並表示願意配合美國政府調查。
新加坡反控美國不配合調查！美中角力讓當地陷尷尬
報導提到，新加坡政府從2025年2月起，便調查Megaspeed以及其他企業，是否在伺服器採購與出口過程中，提供不實申報資料。當局懷疑，部分伺服器原先申報將運往馬來西亞，最終目的地卻可能是其他地區。
值得注意的是，新加坡政府也罕見公開提及，美國未充分配合調查，聲稱曾多次向美方尋求協助，希望取得美國伺服器製造商Supermicro的相關資訊，但截至目前獲得的資料及協助仍相當有限。
另一方面，新加坡也曾調查Megaspeed相關人士黃樂（Alice Huang），但調查重點並非間諜活動，而是她可能存在的詐欺行為。新加坡當局最後認為犯罪證據不足，於今年2月讓她離境。
不親美也不親中！新加坡「平衡外交」面臨考驗
分析指出，Megaspeed事件，也讓外界重新檢視新加坡長期以來的開放經濟政策。近年，不少中國科技企業，都選擇將全球總部設於新加坡，除了當地營商環境便利，也因為新加坡與中國，地理、文化關係都算密切，同時又能維持與西方市場的良好往來。
有些分析人士將這種現象稱為「新加坡洗白」（Singapore-washing），意指部分中國企業，利用新加坡的國際形象及商業地位，降低外界對其中國背景的疑慮。
新加坡長期強調，不在美中之間「選邊站」，總理黃循財也曾表示，該國既不親美也不親中，而是「親新加坡」。然而，隨著美中科技戰升溫，這種外交平衡正變得越來越困難。
新加坡南洋理工大學學者駱明輝（Dylan Loh）也認為，美中晶片爭端，讓新加坡原本的平衡策略面臨更大壓力。新加坡政治學家、卡內基中國（Carnegie China）的非駐會學者莊嘉穎（Chong Ja Ian）也警告，中國可能質疑，新加坡為何要配合美國限制調查；美國也可能認為，新加坡沒有充分協助堵住晶片流向中國的漏洞，感嘆：「新加坡的政策立場是不站隊，但這可能會被視為與任何一方同流合污。」
對於新加坡而言，真正的難題已不只是「如何查清Megaspeed是否違規」，而是當美、中2大強權，在AI晶片領域的競爭日益激烈時，這個長期仰賴開放貿易、同時維繫兩邊關係的國家，能否繼續維持過去的中立空間。
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《BBC》報導，新加坡去年是輝達全球第二大營收結算中心，相關營收占比接近1/5，但實際進入新加坡的晶片卻不到1%，這是因為新加坡長期扮演亞洲企業採購、訂單轉運樞紐，許多企業透過當地安排訂單，再將產品運往其他市場。
隨著人工智慧（AI）產業快速擴張，新加坡近年也成為高階半導體晶片的重要交易中心。然而，美國自2022年起，限制先進晶片出口中國後，華府便持續關注中國企業是否利用新加坡等第三地，取得「受到出口管制的美國技術」。
Megaspeed便是美方關注的案例之一。該公司是輝達在東南亞最大的晶片買家之一，被懷疑透過設在馬來西亞、印尼及泰國的資料中心，讓中國企業取得輝達先進晶片的運算能力。不過，Megaspeed否認違法，並表示願意配合美國政府調查。
新加坡反控美國不配合調查！美中角力讓當地陷尷尬
報導提到，新加坡政府從2025年2月起，便調查Megaspeed以及其他企業，是否在伺服器採購與出口過程中，提供不實申報資料。當局懷疑，部分伺服器原先申報將運往馬來西亞，最終目的地卻可能是其他地區。
值得注意的是，新加坡政府也罕見公開提及，美國未充分配合調查，聲稱曾多次向美方尋求協助，希望取得美國伺服器製造商Supermicro的相關資訊，但截至目前獲得的資料及協助仍相當有限。
另一方面，新加坡也曾調查Megaspeed相關人士黃樂（Alice Huang），但調查重點並非間諜活動，而是她可能存在的詐欺行為。新加坡當局最後認為犯罪證據不足，於今年2月讓她離境。
不親美也不親中！新加坡「平衡外交」面臨考驗
分析指出，Megaspeed事件，也讓外界重新檢視新加坡長期以來的開放經濟政策。近年，不少中國科技企業，都選擇將全球總部設於新加坡，除了當地營商環境便利，也因為新加坡與中國，地理、文化關係都算密切，同時又能維持與西方市場的良好往來。
有些分析人士將這種現象稱為「新加坡洗白」（Singapore-washing），意指部分中國企業，利用新加坡的國際形象及商業地位，降低外界對其中國背景的疑慮。
新加坡長期強調，不在美中之間「選邊站」，總理黃循財也曾表示，該國既不親美也不親中，而是「親新加坡」。然而，隨著美中科技戰升溫，這種外交平衡正變得越來越困難。
新加坡南洋理工大學學者駱明輝（Dylan Loh）也認為，美中晶片爭端，讓新加坡原本的平衡策略面臨更大壓力。新加坡政治學家、卡內基中國（Carnegie China）的非駐會學者莊嘉穎（Chong Ja Ian）也警告，中國可能質疑，新加坡為何要配合美國限制調查；美國也可能認為，新加坡沒有充分協助堵住晶片流向中國的漏洞，感嘆：「新加坡的政策立場是不站隊，但這可能會被視為與任何一方同流合污。」
對於新加坡而言，真正的難題已不只是「如何查清Megaspeed是否違規」，而是當美、中2大強權，在AI晶片領域的競爭日益激烈時，這個長期仰賴開放貿易、同時維繫兩邊關係的國家，能否繼續維持過去的中立空間。
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