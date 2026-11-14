我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾峻岳2026年寫下生涯單季最低保送率，能將多樣變化球與四縫線共軌投進好球帶邊緣。（圖／記者朱永強攝）

透過入札制度正式叩關美國職棒大聯盟（MLB）的富邦悍將25歲守護神曾峻岳，在北美自由球員市場持續吸引球探目光。身高約173公分、體重約68公斤的他，在動輒超過190公分的大聯盟投手丘上顯得格外嬌小；然而，根據美國權威棒球數據機構《FanGraphs》與進階球探報告深度拆解，曾峻岳較矮的身材非但不是缺點，反而結合其特殊的出手高度與高達，製造出比測速槍數字還要恐怖的「視覺上竄感」，大聯盟打者恐吃足苦頭。曾峻岳生涯巔峰時期極速確實曾逼近99英里（約159公里），也獲得《FanGraphs》給予速球「60/60」的頂級球探評分；但在實戰常態下，他的四縫線均速多落在90英里前段至中段，僅在體能與狀態最巔峰的短期決戰才會推升至高90英里區間。以今年3月世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰中他登板關門的公開追蹤數據為例，曾峻岳該役四縫線平均球速約為。真正讓韓國強打者揮棒落空的秘密，並不在於測速槍上的絕對數字，而是他在該賽事中測出高達在現代大聯盟運動科學中，IVB代表扣除地心引力自然下墜後，純粹由球體高轉速產生的向上抵抗位移；17.4英吋的優異數值，意味著曾峻岳的速球在飛向本壘板的過程中下墜幅度遠少於打者大腦預期，在視覺上形成極具欺騙性的「向上竄升」錯覺。球探報告進一步指出，曾峻岳雖然身高僅173公分，但投球機制採取高四分之三出手，這讓他得以用「極低的放球高度」將球朝本壘板上方投出，進而創造出極為平坦的「垂直進壘角度（Vertical Approach Angle, VAA）」。由於大聯盟打者長期習慣根據身高190公分以上投手的俯衝角度來預判小白球下墜軌跡，當他們面對曾峻岳這種低放球點投手時，大腦會誤判球路高度；結果小白球在17.4英吋IVB的支撐下並未如預期下墜，反而停留在好球帶上緣，大幅提高打者在高角度揮棒落空或擊成無效沖天炮的機率。換言之，同樣一顆94英里的速球，從曾峻岳手中投出的進壘壓迫感，遠勝過許多身材高大的傳統投手。當然，身材條件的雙面刃依然存在。美職球探同時點出，較矮的體型意味著曾峻岳的出手延伸距離（Extension）先天不如長人投手，加上他過去曾有肩部傷勢史，近年實戰均速也未如早年頻繁觸及98、99英里巔峰。在搭配武器方面，曾峻岳除了招牌四縫線外，還配備了滑曲球、卡特球、滑球與指叉球，今年經典賽更曾催出接近90英里的犀利卡特球。球探客觀評估，他的變化球種目前雖尚未達到大聯盟頂級王牌水準，但勝在出手動作一致，能與四縫線形成高度重疊的「初始共軌（Tunneling）」，迫使打者必須在極短時間內做出揮棒決策。而真正讓曾峻岳具備大聯盟生存本錢的另一項王牌，則是他罕見的控球穩定度。曾峻岳在2026年中職賽季寫下個人生涯單季最低保送率，中職6季累積保送率更低至僅，代表他並非只靠球速壓制，而有能力將不同球種投進目標區域，對身材不具優勢的後援投手而言，減少堆壘包的狀況尤其重要。