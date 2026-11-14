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▲只要玩家利用跨日種花的方式，時間一過午夜0點，該次種花獲得的金幣、數量會重新銜接到隔日的額度計算。（圖／《Pikmin Bloom》）

社群日種花有技巧 跨日機制衝金幣上限

▲當皮克敏玩家單日累積種植15000朵花時，每天最多可獲得60枚金幣拿滿，種花獎勵在午夜0點前都會顯示為0。（圖／《Pikmin Bloom》）

跨日種花不只賺金幣 周任務也能一起解

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》社群日今明兩天（11月14日至11月15日）登場，玩家紛紛外出散步累積步數與花朵數量，為了讓每趟行程發揮最大效益，不少資深玩家都會運用遊戲中鮮為人知的「跨日機制」，只要掌握好結算時間點，就能讓賺取金幣與解任務的效率大幅提升。在《Pikmin Bloom》遊戲基礎設定中，玩家每種下250朵花就能獲得1枚金幣獎勵，單日最高上限為60枚金幣，等同於每日最多可採計15000朵花的收益，值得注意的是，這些獎勵並非在達成當下即刻發放，系統規定位於玩家「點擊結束種花後」才會統一結算，這項特性成為巧妙跨日操作的關鍵基礎。由於金幣是在結束種花時才正式結算，《Pikmin Bloom》玩家只要善用午夜0點的系統交替點，便能順利銜接前後兩天的額度，當天花量已達上限的玩家，若在當日午夜前開啟種花並持續進行到隔日凌晨，系統便會將跨日後的種植數量轉移至新的一天計算，順利將步數與花量轉化為隔日金幣。以實際操作為例，假設玩家在《Pikmin Bloom》社群日當天已經順利賺滿60枚金幣，可以在晚上11點再度開啟種花行程。接著持續種植並跨越午夜0點直至隔日凌晨，最後再按下結束種花，就能在不浪費花瓣與走路步數的情況下，無縫利用時間差銜接並獲取新一天的金幣額度。《Pikmin Bloom》這套跨日技巧的實用性不僅限於賺取金幣，還能同步搭配每週定期更新的好友共同種花任務，由於每周挑戰都在周一刷新，玩家若選在周日深夜開啟跨日種花，讓種植行程一路延續到週一清晨，就能直接計入新一週的團隊任務進度，大幅省去重複出門與消耗花瓣的時間。為了達到效益最大化，建議《Pikmin Bloom》玩家出門前務必先檢視當週好友共同種花任務的完成狀況，再妥善安排深夜時段的種花路線。透過有計畫地結合社群日活動、跨日金幣重置與日常任務，每一次步數與花瓣消耗都能發揮加倍成效，讓休閒散步轉化為最具回饋感的升級策略。